«Орландо» в гостях победил «Интер Майами», проигрывая по ходу встречи 0:3

«Интер Майами» уступил «Орландо Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС (3:4).

К 33-й минуте хозяева вели со счетом 3:0. В составе «Интер Майами» забитыми мячами отметились Ян Фрэй, Теласко Сеговиа и Лионель Месси. На счету аргентинского нападающего также одна результативная передача.

«Орландо Сити» удалось отыграться и выйти вперед благодаря хет-трику Мартина Охеды (один мяч реализован с пенальти). Победный гол на 90+3-й минуте забил Тайрис Спайсер.

Для Месси забитый мяч стал 906-м в карьере.

«Интер Майами» в Восточной конференции занимает 2-е место (19 очков). «Орландо Сити» идет 14-м (10 баллов).