Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

«Уфа» не смогла прибыть в Хабаровск на матч из-за закрытого аэропорта

сегодня, 10:22

Встреча 32-го тура Первой лиги между «СКА-Хабаровском» и «Уфой», запланированная на 3 мая, не состоится. Об этом сообщила пресс-служба хабаровского клуба.

Причиной срыва матча стала невозможность прибытия гостевой команды к месту проведения игры. В субботу футболисты «Уфы» не смогли вылететь в Новосибирск для последующей пересадки до Хабаровска в связи с введением режима «Ковер» и закрытием воздушного пространства над территорией Республики Башкортостан.

Клуб из Уфы официально уведомил принимающую сторону о невозможности участия в матче. Дальнейшие решения относительно распределения очков и возможной даты проведения игры будут приняты соответствующими комитетами.

Подписывайся в ВК
Все новости
Суперкубок Франции-2026 решили провести дома
Вчера, 12:58
Официально«Милан» и «Челси» проведут товарищеский матч в Индонезии 8 августа
01 мая
Официально«Кубань» по техническим причинам пропустит матч Второй лиги
30 апреля
ОфициальноАрмения и Грузия примут молодёжный чемпионат мира 2029 года
29 апреля
ОфициальноСборная России встретится с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго
27 апреля
В РФС назвали причину отмены турне сборной России по Южной Америке
26 апреля
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:18
О как формулировочки то изменились, сначала была неявка Уфы, а теперь уже невозможность, а что в Новосибирске резко закрыли аэропорт без предупреждения? Где была логистическая служба Уфы и чем занималась? Кто то наверное должен ответить за это.
jhtz9h8wu325
jhtz9h8wu325
сегодня в 10:44
Форс-мажор, всякое может быть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 