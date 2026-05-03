«Уфа» не смогла прибыть в Хабаровск на матч из-за закрытого аэропорта

1777792936

сегодня, 10:22

Встреча 32-го тура Первой лиги между « СКА -Хабаровском» и «Уфой», запланированная на 3 мая, не состоится. Об этом сообщила пресс-служба хабаровского клуба.

Причиной срыва матча стала невозможность прибытия гостевой команды к месту проведения игры. В субботу футболисты «Уфы» не смогли вылететь в Новосибирск для последующей пересадки до Хабаровска в связи с введением режима «Ковер» и закрытием воздушного пространства над территорией Республики Башкортостан.

Клуб из Уфы официально уведомил принимающую сторону о невозможности участия в матче. Дальнейшие решения относительно распределения очков и возможной даты проведения игры будут приняты соответствующими комитетами.