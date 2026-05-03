«Мец» досрочно выбыл в Лигу 2 после поражения от «Монако»

сегодня, 10:53

«Мец» лишился математических шансов на сохранение места в элитном дивизионе. В матче 32-го тура чемпионата Франции подопечные потерпели поражение от «Монако» (1:2).

По итогам тура «темно-бордовые» закрепились на последней, 18-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 16 очков. За два тура до завершения сезона отставание от «Осера», занимающего позицию в зоне переходных матчей, составляет 9 баллов. Таким образом, клуб досрочно выбывает в Лигу 2.

«Мец» выступал в высшем дивизионе на протяжении одного сезона после выхода из второй лиги в прошлом году.