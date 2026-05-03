«Шальке» досрочно гарантировал выход в Бундеслигу

сегодня, 10:59

«Шальке» гарантировал возвращение в высший дивизион чемпионата Германии.

В матче 32-го тура Второй Бундеслиги подопечные одержали победу над «Фортуной» (1:0).

На текущий момент клуб возглавляет турнирную таблицу с 67 очками. Отрыв от идущего на третьем месте «Ганновера» составляет 10 очков за три тура до окончания первенства (у конкурента остается игра в запасе), что математически гарантирует «Шальке» финиш в зоне прямого выхода в элиту.

Команда возвращается в Бундеслигу после трех сезонов выступлений во втором дивизионе.