«Шальке» досрочно гарантировал выход в Бундеслигу

«Шальке» гарантировал возвращение в высший дивизион чемпионата Германии.
В матче 32-го тура Второй Бундеслиги подопечные Мирона Муслича одержали победу над «Фортуной» (1:0).
На текущий момент клуб возглавляет турнирную таблицу с 67 очками. Отрыв от идущего на третьем месте «Ганновера» составляет 10 очков за три тура до окончания первенства (у конкурента остается игра в запасе), что математически гарантирует «Шальке» финиш в зоне прямого выхода в элиту.
Команда возвращается в Бундеслигу после трех сезонов выступлений во втором дивизионе.
обладатель кубка УЕФА (1997).
С возвращением "горняки", или как их ещё называют "королевские синие" (по традиционным синим и белым цветам)! Давайте-те снова закрепляйтесь в Бундеслиге! Такая интересная и самобытная команда в ней нужна.
Кстати, клуб Шальке-04 славится своей молодёжной академией, из которой вышли: Мануэль Ноейр, Леон Горецка и др. известные игроки.
а Вольфсбург скорей всего вылетит, тоже интересный клуб. хотя может в стыках с Ганновером порешает
Рурскому дерби быть в следующем сезоне.