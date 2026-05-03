Soccer.ru
«Шальке» досрочно гарантировал выход в Бундеслигу

сегодня, 10:59

«Шальке» гарантировал возвращение в высший дивизион чемпионата Германии.

В матче 32-го тура Второй Бундеслиги подопечные Мирона Муслича одержали победу над «Фортуной» (1:0).

На текущий момент клуб возглавляет турнирную таблицу с 67 очками. Отрыв от идущего на третьем месте «Ганновера» составляет 10 очков за три тура до окончания первенства (у конкурента остается игра в запасе), что математически гарантирует «Шальке» финиш в зоне прямого выхода в элиту.

Команда возвращается в Бундеслигу после трех сезонов выступлений во втором дивизионе.

Capral
сегодня в 13:19
Wir lieben dich- мы любим тебя. Hаверно так...
Capral ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 13:04, ред.
Приветствую, Валера!!!
В немецком языке нет творительного падежа, поэтому, правильнее было бы говорить: "Wir leben mit dir". Ну это не столь важно, важна суть, идея...
Бабка, она больше похожа на мужика, в очках и очень темпераментная. Дед не так переживал, но если переживал, то больше за бабку...)))
Валерыч
сегодня в 12:56
Приветствую, Виктор! Интересная история про бабку с дедом. Вот молодцы. Надо ж какие преданные болельщики у клуба.)) Кстати, главным девизом болельщиков Шальке-04 является девиз: Wir leben dich («Мы живём тобой»).
Валерыч
сегодня в 12:50
Это на самом деле историческое событие. Один из самых титулованных клубов Германии вернулся в Бундеслигу. Шальке-04 довольно известный клуб, имеющий немало титулов. 7-кратный чемпион Германии, 5 кубков Германии и Суперкубок,
обладатель кубка УЕФА (1997).
С возвращением "горняки", или как их ещё называют "королевские синие" (по традиционным синим и белым цветам)! Давайте-те снова закрепляйтесь в Бундеслиге! Такая интересная и самобытная команда в ней нужна.
Кстати, клуб Шальке-04 славится своей молодёжной академией, из которой вышли: Мануэль Ноейр, Леон Горецка и др. известные игроки.
IKER-RAUL
сегодня в 12:35
молодцы, выбрались из "болота" второй бундеслиги.....
Schalke-04
сегодня в 12:14
Счастье какое!
lazzioll
сегодня в 11:55
Шальке вышел, молодцы, и так задержались там. как бы не получилось как в 2022 тогда они тоже вышли и сразу же назад ушли вот на три года.

а Вольфсбург скорей всего вылетит, тоже интересный клуб. хотя может в стыках с Ганновером порешает
Capral
сегодня в 11:20, ред.
Герту? Ну, это надо сначала призвать к ответу подонка, трусливо сбежавшего в США...
Capral
сегодня в 11:18, ред.
Помню, когда Шальке регулярно выступал в Бундесе, на домашние матчи команды постоянно приходили бабка с дедом, и неистово болели за Шальке. Прикольно выглядело. Интересно будет сейчас посмотреть- живы они еще или нет...
Groboyd
сегодня в 11:13
Эх, ещё бы Герту, да и что бы Вердер не вылетел и здравствуй старая добрая бундеслига конца 90-х начала 2000-х.
Рурскому дерби быть в следующем сезоне.
Гость
