МЮ нацелился на Данило, ранее отказавшегося от перехода в «Зенит»

сегодня, 11:25

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Ботафого» . Руководство «красных дьяволов» рассматривает бразильского игрока в качестве приоритетной замены , который, как ожидается, покинет команду по завершении текущего сезона.

По информации источника, «Ботафого» установил минимальную стоимость трансфера в размере 40 млн евро. На текущий момент на игрока претендует ряд европейских и южноамериканских клубов, включая, «Байер», «Наполи», «Фулхэм», а также «Палмейрас» и «Фламенго».

Ранее сообщалось, что Данило отказался от перехода в «Зенит».