МЮ нацелился на Данило, ранее отказавшегося от перехода в «Зенит»

сегодня, 11:25

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Ботафого» Данило. Руководство «красных дьяволов» рассматривает бразильского игрока в качестве приоритетной замены Каземиро, который, как ожидается, покинет команду по завершении текущего сезона.

По информации источника, «Ботафого» установил минимальную стоимость трансфера в размере 40 млн евро. На текущий момент на игрока претендует ряд европейских и южноамериканских клубов, включая, «Байер», «Наполи», «Фулхэм», а также «Палмейрас» и «Фламенго».

Ранее сообщалось, что Данило отказался от перехода в «Зенит».

lotsman
сегодня в 13:58
Хорошо что отказался от Зенита. У нас и так перебор латинцев.
Buzz Lightyear
сегодня в 12:17
Выглядит как весьма хороший вариант для красных дьяволов.
