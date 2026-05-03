МЮ нацелился на Данило, ранее отказавшегося от перехода в «Зенит»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Ботафого» Данило. Руководство «красных дьяволов» рассматривает бразильского игрока в качестве приоритетной замены Каземиро, который, как ожидается, покинет команду по завершении текущего сезона.
По информации источника, «Ботафого» установил минимальную стоимость трансфера в размере 40 млн евро. На текущий момент на игрока претендует ряд европейских и южноамериканских клубов, включая, «Байер», «Наполи», «Фулхэм», а также «Палмейрас» и «Фламенго».
Ранее сообщалось, что Данило отказался от перехода в «Зенит».