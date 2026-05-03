Семак прокомментировал сравнение Вендела с Киммихом

Главный тренер «Зенита» после победы над ЦСКА (3:1) прокомментировал мнение о сходстве полузащитника петербуржцев с игроком «Баварии» .

В моем понимании это немножко разные все-таки игроки, и сравнение не совсем правильное. По каким критериям можно сравнивать, нужно понимать. Это то же самое, как сравнить команды — по каким критериям? Вендел — это больше тот игрок, который может на ведении, он хорошо двигается с мячом, может на ведении разогнать атаку.



Киммих — это шикарнейшая передача и объем хороший, и другие немножко качества. Поэтому и тот и другой — прекрасные игроки. Конечно, Вендел играет в «Зените» в России, Киммих играет в «Баварии», в сборной Германии. Естественно, по каким-то элементам, конечно, мы можем сравнить и сказать, что у Вендела есть таланты, есть невероятные качества, о чем я уже давно говорю. Но если брать, наверное, все-таки карьеру футбольную и то, на каком уровне играют Киммих и Вендел, конечно, здесь не в пользу Вендела будет сравнение. Опять же, не принижая его таланта, его качественной игры. Я говорил, что он может играть практически в любой команде.