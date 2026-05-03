Федорищев: «Решение о будущем Дзюбы примет руководство „Акрона“»

сегодня, 11:41

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос о дальнейшем пребывании нападающего Артема Дзюбы в составе тольяттинского «Акрона».

По поводу будущего того или иного игрока — это должно озвучивать руководство «Акрона». Дзюбу знает и любит все футбольное общество нашей страны, он выдающийся игрок. Очень рады, что в команде Самарской области, в «Акроне», есть такой сильный форвард и капитан. Артему желаем успехов на любом поприще, что он выберет — продолжение карьеры игрока или что‑то другое. Точно знаю, что никаких противоречий и конфликтов нет.

Действующее трудовое соглашение футболиста рассчитано до лета 2026 года.

Alex_67
сегодня в 13:07
Федорищев с какой стати лезет в дела Акрона, он не перепутал его с Крыльями Советов. Кстати, оба клуба ещё не решили вопрос о сохранении прописки в РПЛ.. Не лез бы Губернатор под руку со своим мнением накануне важной игры... А Дзюба с Акроном разберутся и без него...
lotsman
сегодня в 11:55
А губернатор здесь причём? Он определяет нужных игроков в команду или тренер?
92gdsjkwk6ee
сегодня в 11:53
Дзюба еще может играть на высоком уровне, скорее всего, он останется в Акроне.
