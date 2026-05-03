Федорищев: «Решение о будущем Дзюбы примет руководство „Акрона“»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос о дальнейшем пребывании нападающего в составе тольяттинского «Акрона».

По поводу будущего того или иного игрока — это должно озвучивать руководство «Акрона». Дзюбу знает и любит все футбольное общество нашей страны, он выдающийся игрок. Очень рады, что в команде Самарской области, в «Акроне», есть такой сильный форвард и капитан. Артему желаем успехов на любом поприще, что он выберет — продолжение карьеры игрока или что‑то другое. Точно знаю, что никаких противоречий и конфликтов нет.