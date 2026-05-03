Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

ФНЛ зафиксировала неявку «Уфы» на матч 32-го тура в Хабаровске

сегодня, 11:50

Пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) опубликовала заявление относительно срыва матча 32-го тура Первой лиги между «СКА-Хабаровском» и «Уфой». Встреча должна была состояться 3 мая.

Футбольная Национальная Лига информирует о том, что вечером 2 мая в адрес Лиги и РФС поступило официальное письмо от ФК «Уфа», содержащее информацию о невозможности обеспечения явки команды на матч 32-го тура Лиги PARI между командами «СКА-Хабаровск» — «Уфа» в г. Хабаровск, который должен был начаться 3 мая в 10:00 по московскому времени.

ФК «Уфа» в установленное регламентом время не прибыл на стадион. С учетом полученного уведомления и фактического отсутствия команды гостей будет зафиксирована неявка ФК «Уфа» на матч.

​В соответствии с регламентом Лиги PARI сезона 2025/2026 годов, рассмотрение обстоятельств данного инцидента и решение о матче будет приниматься КДК. О решении КДК Футбольная Национальная Лига сообщит дополнительно.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноФутболисты в Румынии вытолкали застрявшую на поле скорую во время матча
01 мая
В Великобритании задержали судью ФИФА по подозрению в домогательстве
28 апреля
Голкипер клуба второй испанской лиги ударил соперника после удаления
27 апреля
Экс-форвард сборной Нигерии Энерамо умер во время матча
24 апреля
Хавбек «Динамо» Чавес случайно попал мячом в фотографа
23 апреля
Экс-вратарь «Арсенала» и сборной Австрии Маннингер погиб в автокатастрофе
16 апреля
Сортировать
Все комментарии
Freche
Freche ответ particular (раскрыть)
сегодня в 14:10
Это Лучшая лига мира, здесь всё что угодно может произойти. Уфа заметно прибавила в последних турах по игре. Спартаку ничего не нужно. На Ротор завтра посмотрим, особенно интересно после его осечки с Волгой. Ротору явно нужно готовиться к стыкам с 4 места. Полагаю, что Уфа вполне может зацепить очки в последних матчах с фаворитами.
И ещё раз повторюсь, что Черноморец сейчас очень плох, что совершенно не радует.
particular
particular
сегодня в 13:22, ред.
У Уфы остались поединки с Ротором и Костромой, - не сказать, что там они могут накосить очки... Сидят-то глубоко... Может видят далеко, что другие не знают...
Транспорт нынче, конечно, - жесть...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:16
Проблему нужно решать, в не последствия...
Bad Listener
Bad Listener ответ Freche (раскрыть)
сегодня в 13:10
Да, особенно в Хабаровск)
Freche
Freche ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 13:08
Та никуда Уфа не вылетит! В смысле, из Лучшей лиги мира, а не из аэропорта. :))) Судя по игровой форме Черноморца, никому они уже не уступят почётное право играть в "Золоте".
Freche
Freche ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 13:07
Я бы перенёс матч на ближайшую среду, а матч Уфа - Ротор перенёс с 10 на 11 мая. Надеемся на справедливое решение КДК!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:02, ред.
В руководстве Уфы сказали что главное не вылететь, но забыли пояснить о чём речь
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Freche (раскрыть)
сегодня в 12:58
Ничего сложного нет для них.От них.зависел вылет разве,они ждали в аэропорту,но вылет не состоялся.
Freche
Freche
сегодня в 12:42
По сообщению клуба они 6 часов просидели в аэропорту и не дождались вылета. В Новосибирск должны были лететь.
Не хотел бы я оказаться на месте сотрудников КДК. С одной стороны, вроде как, не виновата команда. Но с другой, по правилам неявка - это технарь... И переносить матч уже некуда...
txp37s3ku7w8
txp37s3ku7w8
сегодня в 11:58
Уфа не виновата в сложившейся ситуации, матч нужно просто перенести.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 