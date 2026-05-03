ФНЛ зафиксировала неявку «Уфы» на матч 32-го тура в Хабаровске

Пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) опубликовала заявление относительно срыва матча 32-го тура Первой лиги между «СКА-Хабаровском» и «Уфой». Встреча должна была состояться 3 мая.
Футбольная Национальная Лига информирует о том, что вечером 2 мая в адрес Лиги и РФС поступило официальное письмо от ФК «Уфа», содержащее информацию о невозможности обеспечения явки команды на матч 32-го тура Лиги PARI между командами «СКА-Хабаровск» — «Уфа» в г. Хабаровск, который должен был начаться 3 мая в 10:00 по московскому времени.
ФК «Уфа» в установленное регламентом время не прибыл на стадион. С учетом полученного уведомления и фактического отсутствия команды гостей будет зафиксирована неявка ФК «Уфа» на матч.
В соответствии с регламентом Лиги PARI сезона 2025/2026 годов, рассмотрение обстоятельств данного инцидента и решение о матче будет приниматься КДК. О решении КДК Футбольная Национальная Лига сообщит дополнительно.
Не хотел бы я оказаться на месте сотрудников КДК. С одной стороны, вроде как, не виновата команда. Но с другой, по правилам неявка - это технарь... И переносить матч уже некуда...