ФНЛ зафиксировала неявку «Уфы» на матч 32-го тура в Хабаровске

Пресс-служба Футбольной национальной лиги ( ФНЛ ) опубликовала заявление относительно срыва матча 32-го тура Первой лиги между « СКА -Хабаровском» и «Уфой». Встреча должна была состояться 3 мая.

Футбольная Национальная Лига информирует о том, что вечером 2 мая в адрес Лиги и РФС поступило официальное письмо от ФК «Уфа», содержащее информацию о невозможности обеспечения явки команды на матч 32-го тура Лиги PARI между командами « СКА -Хабаровск» — «Уфа» в г. Хабаровск, который должен был начаться 3 мая в 10:00 по московскому времени.

​ ФК «Уфа» в установленное регламентом время не прибыл на стадион. С учетом полученного уведомления и фактического отсутствия команды гостей будет зафиксирована неявка ФК «Уфа» на матч.