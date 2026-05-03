Ряд клубов АПЛ и «Барселона» претендуют на Малена

Нападающий «Астон Виллы» , выступающий на правах аренды за «Рому», попал в сферу интересов сразу нескольких европейских грандов.

По информации источника, за игрой 27-летнего форварда активно следят «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ньюкасл» и «Барселона».

Согласно условиям действующего соглашения, римский клуб обладает правом выкупа прав на футболиста за 25 млн евро. Тем не менее высокая результативность Малена в чемпионате Италии (12 голов и 2 передачи в 16 матчах) побудила руководство «Астон Виллы» пересмотреть трансферную стоимость игрока. Английская сторона намерена выручить от его продажи в летнее трансферное окно до 50 млн евро.