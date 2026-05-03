Италия. Серия А 2025/2026

Ряд клубов АПЛ и «Барселона» претендуют на Малена

сегодня, 12:23

Нападающий «Астон Виллы» Дониэлл Мален, выступающий на правах аренды за «Рому», попал в сферу интересов сразу нескольких европейских грандов.

По информации источника, за игрой 27-летнего форварда активно следят «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ньюкасл» и «Барселона».

Согласно условиям действующего соглашения, римский клуб обладает правом выкупа прав на футболиста за 25 млн евро. Тем не менее высокая результативность Малена в чемпионате Италии (12 голов и 2 передачи в 16 матчах) побудила руководство «Астон Виллы» пересмотреть трансферную стоимость игрока. Английская сторона намерена выручить от его продажи в летнее трансферное окно до 50 млн евро.

la-respect0
сегодня в 15:06
Жаль, из-за ффп пришлось его отдать за даром , а в Вилле очень был неплох , удивился , когда его в Рому отправили , но потом стало ясно...Не хотят видеть Виллу в топ 6 и будут топить всеми возможными способами, но уем по губам ))
particular
сегодня в 13:38
Четвертак, - плёвые деньги для некоторых клубов в РПЛ...
Но полтинник - это уже за пределами разумного...
Groboyd
сегодня в 12:45
Несомненно Роме надо выкупать парня. Препятствие может быть только одно, если сам Мален не захочет остаться в Риме.
v25e9kp8f6jf
сегодня в 12:38
В таком случае Рома активирует опцию выкупа.
