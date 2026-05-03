Испания. Примера 2025/2026

Зидан отказался возглавить «Реал» из-за обязательств перед сборной Франции

сегодня, 12:29

Руководство «Реала» в декабре прошлого года выходило на связь с Зинедином Зиданом по вопросу его возможного возвращения на пост главного тренера.

Необходимость в новом специалисте возникла на фоне готовящегося ухода Хаби Алонсо. Несмотря на отсутствие утвержденной кандидатуры, Алонсо отправился с клубом на Суперкубок Испании в Саудовскую Аравию, после чего вакантную должность занял Альваро Арбелоа.

Зидан отказался в третий раз возглавить «сливочных», сославшись на предварительные договоренности с Федерацией футбола Франции. Согласно этим обязательствам, специалист должен сменить Дидье Дешама на посту главного тренера национальной сборной.

shur
сегодня в 13:46
....Уж лучше на Щите (Французком), чем под щитом (Испанским),
из двух зол выбираешь одно! За двумя зайцами погонишься,ни одного не поймешь! Два сапога пара! Между двух огней! На два фронта! Скупой платит дважды! Бабка на двое сказала! Фу ты,устал перечислять,бумаги не хватит ! И это всё о нём!!!
Groboyd
сегодня в 13:32, ред.
Зидан согласится тогда, когда снова соберут мощнейший состав, игроки будут на пике и главное будут ЦП с интеллектом.
particular
сегодня в 13:03
Или сильно не хочет, или для него обязательства сильнее всего...
CCCP1922
сегодня в 12:50
Не всё покупается в футболе...
a623ezue2azb
сегодня в 12:39
Это порядочно с его стороны.
