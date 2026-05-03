Зидан отказался возглавить «Реал» из-за обязательств перед сборной Франции

Руководство «Реала» в декабре прошлого года выходило на связь с Зинедином Зиданом по вопросу его возможного возвращения на пост главного тренера.
Необходимость в новом специалисте возникла на фоне готовящегося ухода Хаби Алонсо. Несмотря на отсутствие утвержденной кандидатуры, Алонсо отправился с клубом на Суперкубок Испании в Саудовскую Аравию, после чего вакантную должность занял Альваро Арбелоа.
Зидан отказался в третий раз возглавить «сливочных», сославшись на предварительные договоренности с Федерацией футбола Франции. Согласно этим обязательствам, специалист должен сменить Дидье Дешама на посту главного тренера национальной сборной.
