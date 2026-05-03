В «Пари НН» заявили о попытках подписания нападающих «Спартака» и ЦСКА

сегодня, 13:16

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев прокомментировал селекционную работу команды в период зимних трансферов. По словам руководителя, клуб рассматривал кандидатуры нападающего «Спартака» Антона Заболотного и форварда ЦСКА Тамерлана Мусаева для усиления атакующей линии.

Понимали риск и возможный негатив от перехода Бальбоа. Но нам был нужен злой нападающий. Нам предлагали форвардов, но они стоили от двух миллионов евро. Рассматривали Заболотного, но он не пошел в «Пари НН». Мы смотрели и некоторых сербов, но все идут от двух миллионов.

Тем более Антон Евменов (спортивный директор — прим.) знает латиноамериканский рынок. И у Бальбоа очень хорошие характеристики, несмотря на негатив от болельщиков «Расинга». У Бальбоа закаленный характер. Например, ты играешь, а про твою маму говорят какие‑то гадости — это тоже нужно уметь выдерживать. На сегодняшний день мы довольны Рокки, несмотря на то, что он играл не на своей позиции. Все установки тренера он выполнял. На мой взгляд, человек помогает нам. Обращались в ЦСКА по Мусаеву, но нам его не отдали.

particular
сегодня в 13:28
Попытки, не подкреплённые ресурсами, как правило, малоубедительны...
Bad Listener
сегодня в 13:19, ред.
О. Заболотного дарю, вот прям приезжайте забирайте сам он не доедет
xqew4vz59byg
сегодня в 13:18
Что один , что второй даже для Пари не пригодны.
