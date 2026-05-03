В «Пари НН» заявили о попытках подписания нападающих «Спартака» и ЦСКА

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев прокомментировал селекционную работу команды в период зимних трансферов. По словам руководителя, клуб рассматривал кандидатуры нападающего «Спартака» и форварда ЦСКА для усиления атакующей линии.

Понимали риск и возможный негатив от перехода Бальбоа. Но нам был нужен злой нападающий. Нам предлагали форвардов, но они стоили от двух миллионов евро. Рассматривали Заболотного, но он не пошел в «Пари НН». Мы смотрели и некоторых сербов, но все идут от двух миллионов.