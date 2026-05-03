Гендиректор «Ростова» сообщил о поиске спонсоров на сезон-2026/27

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров сообщил о ходе подготовки клуба к лицензированию на сезон 2026/27. По словам руководителя, менеджмент ведет активные переговоры с потенциальными спонсорами для обеспечения финансирования на следующий бюджетный период.

Думаю, небольшие долги, но будут. Их не должно быть по налогам и зарплатам, например. Эти аспекты и критерии будут закрыты. Останутся те, которые не влияют на лицензирование. Сумма долга будет меньше 500 миллионов. Сейчас идет постоянный переговорный процесс с потенциальными партнерами, спонсорами. Давайте не торопить события.