«Челси» и МЮ претендуют на защитника «Спортинга» Араухо

сегодня, 13:49

Английские клубы «Челси» и «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность трансфера защитника «Спортинга» .

По данным источника, руководства команд обратили внимание на 26-летнего футболиста после его выступлений в текущем сезоне Лиги чемпионов.

На данный момент позиция «Спортинга» заключается в сохранении игрока в составе как минимум на следующий сезон.

Тем не менее, при наличии предложений в диапазоне 40–50 млн евро португальский клуб может рассмотреть вариант продажи. Стоит отметить, что сумма отступных, зафиксированная в контракте уругвайца, составляет 80 млн евро.