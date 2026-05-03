«Челси» и МЮ претендуют на защитника «Спортинга» Араухо

сегодня, 13:49

Английские клубы «Челси» и «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность трансфера защитника «Спортинга» Максимилиано Араухо.

По данным источника, руководства команд обратили внимание на 26-летнего футболиста после его выступлений в текущем сезоне Лиги чемпионов.

На данный момент позиция «Спортинга» заключается в сохранении игрока в составе как минимум на следующий сезон.

Тем не менее, при наличии предложений в диапазоне 40–50 млн евро португальский клуб может рассмотреть вариант продажи. Стоит отметить, что сумма отступных, зафиксированная в контракте уругвайца, составляет 80 млн евро.

пират Елизаветы
сегодня в 14:54
Араухо из Барсы опять мимо, или получает красную от Челси и МЮ...
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:55
Вот надо 80 и просить...
Гость
