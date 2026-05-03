Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

Главный тренер «Уфы» Тетрадзе объяснил причины срыва матча в Хабаровске

сегодня, 14:25

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе объяснил причины, по которым команда не смогла прибыть на игру 32-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска».

Поняли, что не успеваем на матч со «СКА-Хабаровск», когда узнали, что самолёт не будет нас ждать в Новосибирске. Мы шесть часов сидели в Уфе — не могли вылететь в Новосибирск. Рейс отложили, самолёт улетел в Хабаровск. Так произошло не по нашей вине. У нас были куплены билеты. КДК будет решать этот вопрос. Ждём решения от них.

Подписывайся в ВК
Все новости
Семак прокомментировал сравнение Вендела с Киммихом
Сегодня, 11:34
Сергей Семак оценил обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду
Вчера, 23:31
Дивеев высказался о забитом голе в ворота ЦСКА
Вчера, 23:02
Челестини: «Когда говорите о моём увольнении, пытайтесь не смеяться»
Вчера, 22:37
Сергей Семак высказался о победе над ЦСКА
Вчера, 22:09
Челестини рассказал, какая задача стоит перед ЦСКА в РПЛ
Вчера, 19:15
Все комментарии
Кроманьонец Неандертальцин
Кроманьонец Неандертальцин
сегодня в 14:58
Вот удивительно что у клубов из Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Тульской областей таких проблем не возникает.
Чем дальше в лес там толще партизаны.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 14:41, ред.
Ну с Аэрофлота очки не спишешь, у них итак не осталось, придётся им переигровку назначать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 