Главный тренер «Уфы» Тетрадзе объяснил причины срыва матча в Хабаровске
Главный тренер «Уфы» объяснил причины, по которым команда не смогла прибыть на игру 32-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска».
Поняли, что не успеваем на матч со «СКА-Хабаровск», когда узнали, что самолёт не будет нас ждать в Новосибирске. Мы шесть часов сидели в Уфе — не могли вылететь в Новосибирск. Рейс отложили, самолёт улетел в Хабаровск. Так произошло не по нашей вине. У нас были куплены билеты. КДК будет решать этот вопрос. Ждём решения от них.
