Петр Чех: «Раньше „Челси“ был ориентирован исключительно на трофеи»

сегодня, 14:32

Бывший вратарь и технический советник «Челси» Петр Чех оценил текущее состояние лондонского клуба.

Сейчас «Челси» совсем другой клуб. Вероятно, я владел бы большей информацией, работая в структуре на постоянной основе, но даже со стороны заметно, что «Челси» действует иначе. Текущий подход и методы работы нельзя сравнивать с тем периодом, когда я был игроком. Я продолжаю поддерживать команду, но ситуация изменилась. Раньше клуб был ориентирован исключительно на трофеи, и болельщики, пришедшие в последние 15 лет, привыкли только к победам. Сейчас результаты пошли на спад, что вызывает закономерные вопросы у фанатов.

Челси  Чех Петр
Перевод с nytimes.com
5t3bgchg6tw5
сегодня в 15:11
Звёздный этап у синих прошёл и связан он естественно с нашим олигархом, сегодня их причесляют к топам по накатанному, отсюда повышенные ожидания
Bad Listener
сегодня в 14:39
Сменили ориентацию
Гость
