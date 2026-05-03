Петр Чех: «Раньше „Челси“ был ориентирован исключительно на трофеи»
Бывший вратарь и технический советник «Челси» оценил текущее состояние лондонского клуба.
Сейчас «Челси» совсем другой клуб. Вероятно, я владел бы большей информацией, работая в структуре на постоянной основе, но даже со стороны заметно, что «Челси» действует иначе. Текущий подход и методы работы нельзя сравнивать с тем периодом, когда я был игроком. Я продолжаю поддерживать команду, но ситуация изменилась. Раньше клуб был ориентирован исключительно на трофеи, и болельщики, пришедшие в последние 15 лет, привыкли только к победам. Сейчас результаты пошли на спад, что вызывает закономерные вопросы у фанатов.
