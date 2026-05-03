Испания. Примера 2025/2026

«Барселона» рассматривает Кайо Энрике в качестве альтернативы Кукурелье

сегодня, 15:23

Руководство «Барселоны» приступило к поиску усиления на позицию левого защитника.

По информации источника, каталонский клуб провел предварительные переговоры с «Челси» по поводу трансфера Марка Кукурельи, однако счел финансовые требования лондонцев завышенными. В связи с этим «сине-гранатовые» переключили внимание на другие кандидатуры.

Одним из приоритетных вариантов стал защитник «Монако» Кайо Энрике. Сообщается, что французский клуб готов расстаться с 28-летним бразильцем за 15 млн евро.

Параллельно «Барселона» продолжает следить за ситуацией вокруг защитника «Байера» Алехандро Гримальдо.

Все комментарии
пират Елизаветы
сегодня в 16:57
жаль, что Бальде потерялся в команде Флика.
и если нужен игрок на подмену Бальде, то лучше Кайо Энрике.
глупо как то отпустили воспитанника Алекса Валье, сейчас испанец в Комо
и один из лучших левый защитников Серии А.
или присмотреть за Мику Мармоля из Лас Пальмаса, еще один воспитанник,
как и Кукарелья и Гримальдо.
но Челси и Байер заломят завышенные ценники.
в пользу Мармоля то что 50% прав принадлежат Барсе.
Али Самаркандский
сегодня в 15:33
Выбор не плохой.Ворос,потянет ли.
