Игроки «Реала» недовольны регулярными поездками Мбаппе за границу

сегодня, 15:31

В расположении «Реала» возникли внутренние разногласия, вызванные поведением нападающего Килиана Мбаппе в период реабилитации после мышечной травмы.

По данным источника, текущий характер повреждения оценивается как «незначительный», в связи с чем ряд игроков клуба выразил недоумение по поводу частых зарубежных поездок француза.

Отмечается, что если предыдущий визит футболиста в Париж в сопровождении медицинского персонала был воспринят коллективом с пониманием, то нынешняя активность игрока за пределами Испании вызывает вопросы у его партнеров по команде.

Особое внимание акцентируется на противоречии между действиями нападающего и его публичными заявлениями. Ранее Мбаппе утверждал, что намерен приложить максимум усилий для возвращения в строй к матчу против «Барселоны», запланированному на 10 мая.

shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:06
...точно! Мбаппе понимает (...вместе со своей мамочкой), что ЧМ по футболу это шанс что то поправить в карьере, а для это надо поберечься! Не прощу первое "динамо" по отношению к Реалу с переходом, выпендрёжы продолжаются!!!
Hamman
сегодня в 19:04
Пока игрок свободен от игр и тренировок, он волен проводить своё свободное время там где ему комфортно. Главное чтобы это не мешало полноценному восстановлению.
Думаю что эта ,,сенсация " из разряда " знакомый моего знакомого рассказал...
Майкл59ru
сегодня в 18:02
У Мбаппе пропала всяческая мотивация. Видимо он понял, что нынешний Реал не сможет в ближайшие годы выиграть не только ЛЧ, но и Примеру. Вот желание играть за Реал у него и отпало. Скоро свинтит точно также как Неймар из Барселоны.
CCCP1922
сегодня в 17:19
У игроков Реала есть вопросы к Мбаппе? Почему они не задают?
Capral
Capral ответ particular (раскрыть)
сегодня в 16:22
Комсомольский билет и значок на стол, и в отпуск зимой!!!
ABir
сегодня в 16:05
Подозрительно зачистил. И чем ему Испания не заграница?
112910415
сегодня в 15:59
пристыдить его хорошенько ! )
particular
сегодня в 15:49
Надо его на профсоюзном собрании пропесочить... Жаль, но его не нагнуть по партийной линии...
VeniaminS
сегодня в 15:44
Денег много.вот и ездиет !
wrdtjs79n8jc
сегодня в 15:43
Не давать ему мяч на поле, пусть сам себе его отвоевывает...
