Игроки «Реала» недовольны регулярными поездками Мбаппе за границу

сегодня, 15:31

В расположении «Реала» возникли внутренние разногласия, вызванные поведением нападающего в период реабилитации после мышечной травмы.

По данным источника, текущий характер повреждения оценивается как «незначительный», в связи с чем ряд игроков клуба выразил недоумение по поводу частых зарубежных поездок француза.

Отмечается, что если предыдущий визит футболиста в Париж в сопровождении медицинского персонала был воспринят коллективом с пониманием, то нынешняя активность игрока за пределами Испании вызывает вопросы у его партнеров по команде.

Особое внимание акцентируется на противоречии между действиями нападающего и его публичными заявлениями. Ранее Мбаппе утверждал, что намерен приложить максимум усилий для возвращения в строй к матчу против «Барселоны», запланированному на 10 мая.