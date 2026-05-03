«Челси» и «Арсенал» получили отказ от «Реала» в трансфере Эндрика

сегодня, 16:06

«Реал» не планирует расставаться с 19-летним нападающим .

Несмотря на интерес со стороны лондонских «Челси» и «Арсенала», руководство «сливочных» исключило вариант с продажей игрока, выступающего этой зимой за «Лион» на правах аренды.

По данным источника, в Мадриде рассчитывают на бразильца в следующем сезоне, а президент клуба Флорентино Перес по-прежнему считает его лучшим молодым талантом современности.

Сам футболист также настроен вернуться в Испанию, чтобы побороться за место в основе.