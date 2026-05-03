Хет-трик Кравцова принёс «Сочи» победу над «Оренбургом» в матче РПЛ

1777814700

сегодня, 16:25

«Сочи» обыграл «Оренбург» в матче 28-го тура РПЛ (3:1).

На 7-й минуте голом отметился Кирилл Кравцов. На 33-й минуте Кирилл оформил дубль, а на 67-й минуте — хет-трик. На 69-й Алешандре Жезуз отыграл один из мячей.

«Сочи» занимает 16-е место (21 балл). «Оренбург» идет 13-м (26 очков).