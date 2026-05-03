Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Хет-трик Кравцова принёс «Сочи» победу над «Оренбургом» в матче РПЛ

сегодня, 16:25
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Сочи» обыграл «Оренбург» в матче 28-го тура РПЛ (3:1).

На 7-й минуте голом отметился Кирилл Кравцов. На 33-й минуте Кирилл оформил дубль, а на 67-й минуте — хет-трик. На 69-й Алешандре Жезуз отыграл один из мячей.

«Сочи» занимает 16-е место (21 балл). «Оренбург» идет 13-м (26 очков).

VeniaminS
сегодня в 19:03
Сочи с победой,раньше надо было так играть !
Capral
сегодня в 18:53
Я не смотрю. Но тебя понимаю...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:52, ред.
...Витя, спасибо Друже, но даже лайки сейчас не затмят этих клоунов из МЮ,так всё растерять в секунду, это не тот Ман Юнайтед,это породия!!! Я про игру с Ливером,сейчас!!!
Capral
сегодня в 18:49
Красота!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ещё и пальмы крутые!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
shur
сегодня в 18:46
......платок,не помог!!!
shur
сегодня в 18:45
...бью челом,Друже!!!
...Когда весна идёт по свету,
Какие здесь уж холода!
Носить платки уже не надо!
Надень купальник, плавки,прямо в Сочи
Пора нам всем, пора!!!
j6s3kveqjcbe
сегодня в 18:13
Сочи тонет сам и тянет других за собой.
Кроманьонец Неандертальцин
сегодня в 17:48
Зенит наверно проиграет Сочи. Хозяева уже договорились. Ахмат может тоже проиграет или вничью сыграет.
На следующий год будут делать Сочи чемпионом.
ABir
сегодня в 17:46
Если бы Сочи во главе с Осинькиным так взялся за дело на три тура пораньше, то не играл бы даже в стыках. Команда преобразилась, на результаты приятно смотреть. Жаль будет потерять такую команду на следующий сезон .
PATRIOT1965
сегодня в 17:34
Думаешь? Я думаю,что они попадут в стыки.
Alex_67
сегодня в 17:24
ФК Сочи поздно проснулся
r58q4csur3jr
сегодня в 17:12
Команда из Сочи приятно удивляет, жаль что мало времени на исправление ситуации
Scorp689
сегодня в 17:11, ред.
Де жа вю не первый год... Южане красавцы...
hh3b538ma2z7
сегодня в 17:10
Вряд ли после перерыва возникали какие-то сомнения в победе команды Осинькина. Досадно только для хозяев, что взялись они за дело за несколько туров до финиша, поскольку теперь брать очки очень проблемно. Впрочем, в четырех из пяти сыгранных последних матчей одержаны победы - чем не результат? Правда в следующие выходные ехать в Питер, к "Зениту", который сейчас грызется абсолютно за каждый матч, и там даже ничья вряд ли будет светить южанам. А вот с немотивированным "Ахматом" в 30-м туре - да, можно побороться. Но нужно, чтобы и прямые конкуренты ещё осеклись, одним из которых, к слову, является и "Оренбург".
112910415
сегодня в 17:01
Сочи бьётся , Кравцов феерит !
Феерит и дорожает !
Capral
сегодня в 16:52
Казалось бы, судьба Сочи окончательно решена, но вот, что значит бороться до конца. Во всяком случае, шансы, хоть и не большие, но у Сочи остаются на стыки...
particular
сегодня в 16:48
Сочи в апреле рвёт и разрывает... Но, пожалуй, финишный спурт запоздал...
Кравцов разбушевался... Переговорные позиции невероятно преобразились :)
Фил Кио
сегодня в 16:43, ред.
Остались 2 игры: с Зенитом в Питере, всё ясно - 3 очка в кармане, а вот с Тереком дома надо побится за победу, но реально. И можно надеяться на переходные игры.)
Locomotive Breath
сегодня в 16:37
Про Сочи можно сказать так: кто курит - тот умрёт от рака лёгких, а кто не курит - тот оттягивает свой конец.)
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:32
Видно, прочитал новость про Локо...
Гость
