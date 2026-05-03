«Милан» готовит новый контракт для Бартесаги на фоне интереса «Ньюкасла»

1777816449

сегодня, 16:54

«Ньюкасл» проявляет интерес к защитнику «Милана» .

По информации источника, представители селекционного отдела «сорок» посетили Милан с целью детального изучения игровых характеристик и оценки прогресса 20-летнего футболиста.

На текущий момент контракт воспитанника «россонери» рассчитан до лета 2030 года. Несмотря на длительный срок соглашения, руководство «Милана» намерено предложить игроку обновленный контракт до 2031 года на улучшенных условиях.

Ожидается, что годовой оклад защитника увеличится с текущих 500–600 тыс. евро до 1,5 млн евро.