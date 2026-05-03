«Сассуоло» обыграл «Милан» в поединке чемпионата Италии

сегодня, 17:56

«Сассуоло» одержал победу над «Миланом» в матче 35-го тура Серии А (2:0).

Счёт открыл на 5-й минуте Доменико Берарди. На 24-й «россонери» остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Фикайо Томори. Второй мяч забил Арман Лорьент на 47-й.

«Сассуоло» занимает 9-е место в турнирной таблице (49 очков). «Милан» идёт 3-м (67 баллов).