Италия. Серия А 2025/2026

«Сассуоло» обыграл «Милан» в поединке чемпионата Италии

сегодня, 17:56
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло2 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Сассуоло» одержал победу над «Миланом» в матче 35-го тура Серии А (2:0).

Счёт открыл на 5-й минуте Доменико Берарди. На 24-й «россонери» остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Фикайо Томори. Второй мяч забил Арман Лорьент на 47-й.

«Сассуоло» занимает 9-е место в турнирной таблице (49 очков). «Милан» идёт 3-м (67 баллов).

пират Елизаветы
сегодня в 19:00
Теперь все делают ставки, а удержит ли Милан лигочемпионское место?
Вещий
сегодня в 18:40
Сассуоло, конечно, тот ещё образец стабильности. Вроде вылетели в Серию Б, но уже через год вернулись обратно и как ни в чём не бывало продолжили свою Робингудскую традицию. Но Милан в последний месяц - полный мрак. С такой игрой 79у....... в ЛЧ, как Наполи (если не хуже)..... Ну а так что, Маэстро Аллегри все хуже и хуже. И это еще еврокубков нет.... Милану нужно его увольнять летом. Того же Гласнера взять и кайфовать.... но скорее какого-то Итальяно Неаполетано возьмут.
Мегалодон
сегодня в 18:38, ред.
С таким составом Аллегри должно быть стыдно перед фанатами нести свою пургу.
Хотя у Милана проблемы десятки лет подобного рода.
Мальдини в составе Милана стал 5-кратным победителем Лиги Чемпионов. А эти не могут Интер обойти в серии А и проигрывают Сассуло.
AleS
сегодня в 18:28
Милан сезон заканчивает как-будто на морально волевых, еле еле. Хотя и еврокубков не было, усиления были хорошие. Получается плохо Аллегри команду подготовил. Хотя в ЛЧ скорее всего вернутся. Странный сезон у Милана.
lazzioll
сегодня в 18:16, ред.
ну видимо не зря Аллегри с середины сезона в интервью соломку стелет - дескать какое скудетто нам бы в лигочемпионскую четверку закрепиться. как знал видимо))
particular
сегодня в 18:08
Милан поперхнулся там, где можно было укрепить свои притязания на 2-3 место...
Юве, однозначно, воспользуется ситуацией...
