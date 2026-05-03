«Шеффилд Уэнсдей» сменил владельца и избежал снятия 15 очков

сегодня, 18:27

«Шеффилд Уэнсдей» перешёл под новое руководство.

Клуб официально заключил соглашение с Arise Capital Partners LLC, консорциумом во главе с Дэвидом Сторчем, а также Майклом Сторчем и Томом Костином, о продаже.

Английская футбольная лига (EFL) подтвердила, что «совы» под новым руководством выполнили соответствующие требования и, следовательно, больше не находится под внешним управлением.

Команде грозил новый штраф в виде снятия ещё 15 очков, однако совет директоров EFL, воспользовавшись своим правом, пришёл к выводу, что было бы нецелесообразно налагать его после выхода из-под внешнего управления.

Клуб по-прежнему будет находиться под бюджетным ограничением в следующие два сезона, однако ему разрешат подписывать новых игроков.

С «Шеффилд Уэнсдей» 24 октября сняли 12 баллов за переход под внешнее управление, а затем еще шесть из-за неуплаченных трансферных сборов другим командам, а также за задержки выплат игрокам, персоналу и налоговой службе.

Прежнему владельцу клуба Дежфону Чансири на три года запретили владеть какой-либо командой EFL или занимать должность директора в ней.

«Совы» в итоге вылетели в Лигу Один за 13 матчей до конца сезона, установив антирекорд.