Агент Чернова: «Знаю, что Никита находится в сфере интересов „Локомотива“»

сегодня, 18:46

Агент защитника московского «Спартака» Никиты Чернова, выступающего на правах аренды за «Крылья Советов», Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Локомотива».

Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

Знаю, что Никита находится в сфере интересов «Локомотива». Пока встречи или предметных контактов с «Локомотивом» не было, но в ближайшее время она запланирована. Думаю, Никита — хороший вариант для «Локомотива» в связи с вероятным уходом Монтеса. Точно переговорим с «Локомотивом» на эту тему.

Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 19:02
Слишкович придерживался стиля Спартака. При нем КБ играли в комбинационный симпатичный футбол, и пару ЦЗ Чернов-Бабич придумал именно Слишкович. Но пришел Станкович и отдал в аренду Чернова, разрушил отличную связку.
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:58, ред.
Слишкович вообще последний из тренеров Спартака который понимал что делает, недавно видел его в студии Окко, отрадно что он там говорил о незрелости Бетиса который проиграл Браге, у нас с ним мысли сходятся что сейчас это главная проблема многих команд если не всех вообще.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 18:55
Чернов и Бабич были лучшими у Слишковича в ЦЗ.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:53, ред.
А разве Чернов не Спартаку пренадлежит? Продавать его будет полнейшей глупостью для Лукойла, впрочем этож Лукойл, глупости они там знают, умеют и практикуют
Гость
