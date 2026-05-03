Агент Чернова: «Знаю, что Никита находится в сфере интересов „Локомотива“»

Агент защитника московского «Спартака» , выступающего на правах аренды за «Крылья Советов», прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Локомотива».

Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

Знаю, что Никита находится в сфере интересов «Локомотива». Пока встречи или предметных контактов с «Локомотивом» не было, но в ближайшее время она запланирована. Думаю, Никита — хороший вариант для «Локомотива» в связи с вероятным уходом Монтеса. Точно переговорим с «Локомотивом» на эту тему.