«Краснодар» на выезде одолел «Акрон» и снова возглавил таблицу РПЛ
«Акрон» уступил «Краснодару» в матче 28-го тура РПЛ (0:1).
Единственным голом отличился Джон Кордоба на 72-й минуте.
«Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице (27 очков). «Краснодар» снова лидирует (63 балла).
Непорядок!
Осталось два матча... Можно без разгромов, но лучше и без нервов...
Теперь, чтобы стать чемпионом, Краснодару надо выиграть две оставшиеся игры. Дома с Оренбургом понятно, под вопросом игра в Москве. Могу ошибиться, но есть у меня опасения, что Краснодар сольет кубок в замен на победу в Москве в чемпионате. Это логично. Не значит, что это так и будет, но очень похоже. Краснодару кубок и Н/Х не нужен, а второе подряд чемпионство, как никогда близко.
На пределе, особо не мог доминировать, но всё таки сумел взять три очка.
БЕЗ полена мне Акрон, пожалуй, даже больше понравился.
Да и прекраснейший момент, в котором здорово сыграл Акгацев, переведя мяч на угловой, возник уже после его ухода.
Всё таки что не говори, а авторитет полена на других игроков Акрона прямо "давит" и далеко не всегда в положительную для команды сторону.
А БЕЗ него, как мушкетёры - "один за всезх и все за одного".
Я, правда, не понял, почему первый гол Кордобы отменили, но, как говорится, "начальству виднее, кто дурак".
Гудиев в воротах сегодня, как и практически всегда, был очень хорош.
Даже его ошибка, которая привела к голу, моё мнение о нём, как отличном вратаре, не испортила.
Краснодар был лучше, заслуженно взял 3 очка, хотя ему очень сильно ставили палеи в колеса.