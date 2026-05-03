«Краснодар» на выезде одолел «Акрон» и снова возглавил таблицу РПЛ

сегодня, 18:56
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Акрон» уступил «Краснодару» в матче 28-го тура РПЛ (0:1).

Единственным голом отличился Джон Кордоба на 72-й минуте.

«Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице (27 очков). «Краснодар» снова лидирует (63 балла).

d_haus
сегодня в 19:19
🖤💚🖤💚🖤💚🖤💚
artem saribekyan 1
сегодня в 19:18
Действительно, а почему не отменили второй год Краснодара и ,добавлю, почему не удалили Агкацева за игру рукой?
Непорядок!
sfnqza4t28xs
сегодня в 19:17
Очередная откровенно вымученная победа "Краснодара", но я совсем не удивлюсь, что с такой игрой "быки" в этом сезоне добьются дубля. Хотя смотрятся они с каждым разом всё невнятнее. И это, как ни крути, на фоне весьма яркой игры "Зенита", но с ним краснодарцам схлестнуться уже не судьба.
Red blu
сегодня в 19:12
Опять судейский скандал, в наглую подыгрывают питерской команде, отменяя законный гол быков.
fwnedwcend35
сегодня в 19:11
"И чего ты? Сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет."
particular
сегодня в 19:10
Одолел... Этим всё сказано...
Осталось два матча... Можно без разгромов, но лучше и без нервов...
Capral
сегодня в 19:09
Видимо из Питера не дозвонились, по случаю второго гола Краснодара, поскольку линия была перегружена, было занято и гол засчитали. Но первый гол не засчитать- это ПРОИЗВОЛ!!!!!!! Это как же надо было обнаглеть, чтобы чистейший гол отменить!!! Совсем совесть потеряли..................................
Теперь, чтобы стать чемпионом, Краснодару надо выиграть две оставшиеся игры. Дома с Оренбургом понятно, под вопросом игра в Москве. Могу ошибиться, но есть у меня опасения, что Краснодар сольет кубок в замен на победу в Москве в чемпионате. Это логично. Не значит, что это так и будет, но очень похоже. Краснодару кубок и Н/Х не нужен, а второе подряд чемпионство, как никогда близко.
SCAYRX
сегодня в 19:08
Краснодарский Джон Уик Джон человек целеустремлённый.
derrik2000
сегодня в 19:07, ред.
"Одолел", пожалуй, лучшее слово, характеритующее этот матч.
На пределе, особо не мог доминировать, но всё таки сумел взять три очка.
БЕЗ полена мне Акрон, пожалуй, даже больше понравился.
Да и прекраснейший момент, в котором здорово сыграл Акгацев, переведя мяч на угловой, возник уже после его ухода.
Всё таки что не говори, а авторитет полена на других игроков Акрона прямо "давит" и далеко не всегда в положительную для команды сторону.
А БЕЗ него, как мушкетёры - "один за всезх и все за одного".
Я, правда, не понял, почему первый гол Кордобы отменили, но, как говорится, "начальству виднее, кто дурак".
Гудиев в воротах сегодня, как и практически всегда, был очень хорош.
Даже его ошибка, которая привела к голу, моё мнение о нём, как отличном вратаре, не испортила.
Валерыч
сегодня в 19:06
"Краснодар" с победой! Вперёд к чемпионству!
valt134
сегодня в 19:04
А всё-таки Футбольный БОГ есть!!!
h_a_k_k_e_r
сегодня в 19:04
Свистунам теперь надо будет пояснить Газмясу причину неотмены второго гола.
Краснодар был лучше, заслуженно взял 3 очка, хотя ему очень сильно ставили палеи в колеса.
Futurista
сегодня в 19:02
Кордоба: "Я, Джон, просто Джон"))...
Locomotive Breath
сегодня в 19:01
Краснодар с победой! "Свистки" начудили с отменой гола, но хорошо то, что хорошо кончается. А так было бы, что в очередной раз судья...ну тот самый).
Futurista
сегодня в 19:01
Снова один краснодарский Джон лучше двух Джонов питерских)...
shur
сегодня в 19:00, ред.
....Кордоба :" Я Бонд, Джеймс Бонд!!!"
NbKA555
сегодня в 18:59, ред.
С победой быков!Чистый гол Буланов забрал,подозрительное судейство.Но Краснодар снова лидер!
d1metras
сегодня в 18:59
Отличная новость! Молодцы быки!
Comentarios
сегодня в 18:57
По-братски проиграли
Гость
