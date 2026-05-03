Разговоров о получении Головиным французского паспорта не было

Агент , представляющий интересы полузащитника «Монако» , высказался о будущем российского футболиста.

Может ли Головин покинуть клуб этим летом

Контракт с «Монако» действует до 2029 года. Александр — один из лидеров клуба. У него прекрасные отношения и с тренерским штабом, и с руководством. Интерес к Головину всегда есть, но он далеко не дешёвый игрок. Здесь нужно учитывать и позицию клуба: «Монако» не хочет отпускать Сашу.

Рассматривает ли он вариант с получением французского паспорта

Нет, никаких разговоров на эту тему не было.