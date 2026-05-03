Разговоров о получении Головиным французского паспорта не было

сегодня, 19:08

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о будущем российского футболиста.

Может ли Головин покинуть клуб этим летом

Контракт с «Монако» действует до 2029 года. Александр — один из лидеров клуба. У него прекрасные отношения и с тренерским штабом, и с руководством. Интерес к Головину всегда есть, но он далеко не дешёвый игрок. Здесь нужно учитывать и позицию клуба: «Монако» не хочет отпускать Сашу.

Рассматривает ли он вариант с получением французского паспорта

Нет, никаких разговоров на эту тему не было.

Capral
сегодня в 20:20
А зачем ему французский паспорт? Oн, что, собирается избирать или быть избранным? Или лишние налоги хочет платить?
sbta3ebcuwa3
сегодня в 19:19
Ну ему то точно добра от добра не искать...
kazakoff
сегодня в 19:14
Если за него получат предложение в размере от 20 млн, тогда ещё руководство подумает
