«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ливерпуля» и вышел в Лигу чемпионов

сегодня, 19:26

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в матче 35-го тура АПЛ (3:2).

На 6-й минуте манкунианцы открыли счёт — мяч забил Матеус Кунья. Беньямин Шешко удвоил преимущество команды на 14-й. На 47-й мерсисайдцы отыграли один гол усилиями Доминика Собослаи, а на 56-й Коди Гакпо восстановил равенство на табло. Кобби Майну на 77-й отметился третьим голом МЮ .

«Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице (64 очка). «Ливерпуль» идёт 4-м (58 баллов).