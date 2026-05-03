«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ливерпуля» и вышел в Лигу чемпионов

сегодня, 19:26
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в матче 35-го тура АПЛ (3:2).

На 6-й минуте манкунианцы открыли счёт — мяч забил Матеус Кунья. Беньямин Шешко удвоил преимущество команды на 14-й. На 47-й мерсисайдцы отыграли один гол усилиями Доминика Собослаи, а на 56-й Коди Гакпо восстановил равенство на табло. Кобби Майну на 77-й отметился третьим голом МЮ.

«Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице (64 очка). «Ливерпуль» идёт 4-м (58 баллов).

МЮ обеспечил себе участие в Лиге чемпионов, в которой последний раз выступал в сезоне 2023/24.

пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 21:24
Салах травмирован, и выбыл до конца сезона.
и по факту, если бы не тупые привозы МЮ, счет был бы минимум 5:0, без опасных моментов со стороны Ливерпуля (по игре даже на один гол не наиграли).
у Ливерпуля в чемпионате из большой шестерки только 2 минимальных победы над Арсеналом и ТТХ...
МЮ при Кэррике (пришел в январе 2026) сломал МанСити, Арсенал, Тоттенхэм, Челси, Ливерпуль, Виллу.
МЮ в прошлом сезоне 15 место. теперь бронзовые призеры.
Брулин
сегодня в 21:10
На самом деле это сильно, обыграть топов. В след сезоне, играя и в ЛЧ МЮ опять будет ниже 5 места
lazzioll
сегодня в 21:02
вышли в ЛЧ и возьмут медали бронзовые с Карриком? надо его срочно уволить и ни в коем случае не оставлять, а пригласить Росиньора или Сульшера. такое чувство что в руководстве клуба сидят вредители цель которых прямо противоположна целям болельщиков и футболистов))
Ice van Reed
сегодня в 20:53
Ростов 2-1 Динамо МХЧ.
МЮ 3-2 Ливерпуль,
Майские праздники удались!
Мегалодон
сегодня в 20:39
Ох вспомнят еще Аморима эти неблагодарные.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 20:16
Не то что бы может взять бронзу, думаю, что сегодня он её уже взял )
Ice van Reed
сегодня в 20:16
Гн хватает т фото
h_a_k_k_e_r
сегодня в 20:04
А вот Каррик, действительно, удивляет… МЮ уже все похоронили, а он может взять бронзу АПЛ - это, как по мне, очень большая заслуга для тренера, который принял клуб в том состоянии, что он был.
С учетом того, что Пеп покидает МС, МЮ может бороться будет за чемпионство с такой игрой. А вот оставит ли руководство у руля - тут вопрос)
lobsterdam
сегодня в 19:54
подарков было больше, но все МЮ использовал...
shur
сегодня в 19:54
...я даже не представляю МЮ в Лиге! Сколько нервов и крови выпьет!!!
shur
сегодня в 19:52
...еле еле ушёл, со скрипом!!!
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 19:40
Во что играл Ливерпуль? Где Салах??? Где надежность Ван Дейка?
Почему Вирц так дорого стоил?


МЮ с победой! Есть лучший результат сезона среди матчей с топами!
Есть лучший результат в 2026 году!
Если б не козлина Аморим, то МЮ б и за чемпионство мог бы побороться. Раньше надо было этого клоуна убирать.
Roger Young
сегодня в 19:39
Ну матч неплохой, но и не восторг. На три с плюсом. Голов много, но динамики никакой. Отвлекался много раз и ничего не пропустил.
kovalev-barin
сегодня в 19:30
Немного смешной матч. Ливерпуль подарил два гола МЮ в первом тайме, МЮ ответил Ливерпулю тем же во втором тайме.

Благо для Дьяволов, что Майну понял, как сегодня обстоят дела с подборами и вырвал победу.

Но самое главное - МЮ в следующем году официально сыграет в Лиге Чемпионов, под которую нужно конкретно усиляться
