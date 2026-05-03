«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ливерпуля» и вышел в Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в матче 35-го тура АПЛ (3:2).
На 6-й минуте манкунианцы открыли счёт — мяч забил Матеус Кунья. Беньямин Шешко удвоил преимущество команды на 14-й. На 47-й мерсисайдцы отыграли один гол усилиями Доминика Собослаи, а на 56-й Коди Гакпо восстановил равенство на табло. Кобби Майну на 77-й отметился третьим голом МЮ.
«Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице (64 очка). «Ливерпуль» идёт 4-м (58 баллов).
МЮ обеспечил себе участие в Лиге чемпионов, в которой последний раз выступал в сезоне 2023/24.
Благо для Дьяволов, что Майну понял, как сегодня обстоят дела с подборами и вырвал победу.
Но самое главное - МЮ в следующем году официально сыграет в Лиге Чемпионов, под которую нужно конкретно усиляться
Почему Вирц так дорого стоил?
МЮ с победой! Есть лучший результат сезона среди матчей с топами!
Есть лучший результат в 2026 году!
Если б не козлина Аморим, то МЮ б и за чемпионство мог бы побороться. Раньше надо было этого клоуна убирать.
С учетом того, что Пеп покидает МС, МЮ может бороться будет за чемпионство с такой игрой. А вот оставит ли руководство у руля - тут вопрос)