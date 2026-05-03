Кравцов после хет-трика: «Суперматч. Хорошо, что получилось забить 3 гола»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов прокомментировал матч с «Оренбургом» (3:1) в рамках 28-го тура РПЛ.
Хавбек стал автором всех голов южан в прошедшей игре, его признали лучшим игроком поединка.
Суперматч. Хорошо, что получилось забить три гола. Очень рад, что команда выиграла.
Что чувствовал после каждого из голов
Радость и облегчение от забитого мяча. Но главное, повторюсь, что команда победила.
Какой настрой на игру с «Зенитом» и является ли для него лично предстоящий матч принципиальным
Да, «Зенит» – мой родной клуб. Прошёл всю академию, молодёжку, «Зенит-2», немного был в основной команде. Буду с хорошим чувством лететь домой. Будем настраиваться.
Об ожиданиях от концовки сезона и настрое
Будем биться до конца, а там посмотрим.
Как главный тренер Игорь Осинькин мотивирует сейчас
Игорь Витальевич мотивирует. Команда почувствовала, что может играть. Есть хороший внутренний подъём. Хочется биться до конца и не вылетать заранее.