Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Кравцов после хет-трика: «Суперматч. Хорошо, что получилось забить 3 гола»

сегодня, 19:40
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов прокомментировал матч с «Оренбургом» (3:1) в рамках 28-го тура РПЛ.

Хавбек стал автором всех голов южан в прошедшей игре, его признали лучшим игроком поединка.

Суперматч. Хорошо, что получилось забить три гола. Очень рад, что команда выиграла.

Что чувствовал после каждого из голов

Радость и облегчение от забитого мяча. Но главное, повторюсь, что команда победила.

Какой настрой на игру с «Зенитом» и является ли для него лично предстоящий матч принципиальным

Да, «Зенит» – мой родной клуб. Прошёл всю академию, молодёжку, «Зенит-2», немного был в основной команде. Буду с хорошим чувством лететь домой. Будем настраиваться.

Об ожиданиях от концовки сезона и настрое

Будем биться до конца, а там посмотрим.

Как главный тренер Игорь Осинькин мотивирует сейчас

Игорь Витальевич мотивирует. Команда почувствовала, что может играть. Есть хороший внутренний подъём. Хочется биться до конца и не вылетать заранее.

Подписывайся в ВК
Все новости
Чемпионская интрига в РПЛ спасена. Бывшие футболисты навредили ЦСКА и «Зениту»
Вчера, 21:14Roman Novikov в блоге Оценочные сужденияКомментарии4
Галактионов: «Пропустили со стандарта. Во втором тайме добавили»
Вчера, 00:33
Гусев об игре с «Локо»: «Было много борьбы, необоснованных потерь»
01 мая
Рулевой «Спартака»: «Нужно отдать должное „Крыльям“»
01 мая
Тренер «Крыльев Советов»: «Главный ключ к победе — это настрой ребят»
01 мая
Карседо о поражении: «Мы не смогли должным образом начать эту встречу»
01 мая
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 20:36
Сочи надо было раньше так играть
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 