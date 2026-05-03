Германия. Бундеслига 2025/2026

Дортмундская «Боруссия» уступила «Боруссии» Менхенгладбах

сегодня, 20:35
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)1 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Боруссия» Менхенгладбах одержала победу над «Боруссией» из Дортмунда в матче 32-го тура Бундеслиги (1:0).

Единственный мяч забил Харис Табакович на 90-й минуте.

«Боруссия» М занимает 11-е место в турнирной таблице (35 очков). «Боруссия» Д идёт 2-й (67 баллов).

Источник: soccer.ru Фото: Соцсети ФК «Боруссия» (Менхенгладбах)
Capral
сегодня в 21:44
Болелы Дортмунда, после поражения Боруссии от Хоффенхайма требовали увольнения Ковача. Думаю, ему недолго осталось работать .............................
Groboyd
сегодня в 20:44
Дортмунду уже по... Можно и очки раздавать нуждающимся.
Alex_67
сегодня в 20:42
Боруссия из Дортмунда в самом конце расслабилась
