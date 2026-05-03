Дортмундская «Боруссия» уступила «Боруссии» Менхенгладбах
1777829713
«Боруссия» Менхенгладбах одержала победу над «Боруссией» из Дортмунда в матче 32-го тура Бундеслиги (1:0).
Единственный мяч забил Харис Табакович на 90-й минуте.
«Боруссия» М занимает 11-е место в турнирной таблице (35 очков). «Боруссия» Д идёт 2-й (67 баллов).
["news\/1427251\/musaev-murad","news\/1427250\/musaev-murad","news\/1427249\/zabolotnyy-anton-spartak","news\/1427248\/ahmat-pari-nn","news\/1427247\/zabolotnyy-anton-spartak","news\/1427246\/chelestini-fabio-babaev-roman","news\/1427245\/yuventus-verona","news\/1427244\/alaev-aleksandr-kordoba-dzhon","news\/1427242\/fakel-enisey","news\/1427240\/kravcov-kirill","news\/1427239\/manchester-yunayted-liverpul","news\/1427238\/golovin-aleksandr-monako","news\/1427237\/akron-krasnodar","news\/1427236\/kuzmichev-vladimir-krylya-sovetov","news\/1427235\/sheffild-uensdey","news\/1427234\/sassuolo-milan","news\/1427233\/komlichenko-nikolay","news\/1427231\/tun","news\/1427230\/bartesagi-davide-nyukasl-yunayted","news\/1427229\/sochi-orenburg","news\/1427228\/endrik-real","news\/1427227\/kravcov-kirill-lokomotiv","news\/1427226\/mbappe-kilian-real","news\/1427225\/kukurelya-mark-barselona","news\/1427223\/cheh-petr-chelsi","news\/1427222\/tetradze-omari-ska-habarovsk","news\/1427221\/van-de-ven-miki-manchester-yunayted","news\/1427220\/arauho-maksimiliano-chelsi","news\/1427219\/rostov","news\/1427218\/zabolotnyy-anton-pari-nn"]