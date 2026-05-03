Глава РПЛ об отмене гола Кордобы: «На мой взгляд, это спорный момент»

Президент Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал момент с отменой гола нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 28-го тура с тольяттинским «Акроном».
Действующие чемпионы России одержали победу на выезде со счётом 1:0. На 53‑й минуте при счёте 0:0 главный арбитр Евгений Буланов после видеопросмотра отменил гол форварда из‑за нарушения правил в атаке.
На мой взгляд, это спорный момент. Осталось два тура, поэтому я не буду комментировать работу судей. Хочется, чтобы всё решалось на поле. В прошлый раз я уже высказывался по спорному, на мой взгляд, пенальти на Игоре Дивееве. Хотя ЭСК поддержала решение назначить пенальти за игру рукой — или ногтем, я так и не понял.
Сегодня тоже спорный момент. Но хорошо, что эти моменты не повлияли на результаты матчей. «Локомотив» в итоге не реализовал пенальти, а здесь «Краснодар» в итоге дожал. Не буду повторяться, но очень хочется, чтобы в последних двух турах во всех матчах футболисты сами определяли, кто сильнее, а кто слабее. И чтобы никто не вмешивался в результат.
За два тура до конца сезона «Краснодар» лидирует в РПЛ, набрав 63 очка. Второе место с 62 баллами занимает «Зенит».
Вот это было бы самое то!!!
Если бы футболисты сами определяли, кто сильнее, даже страшно представить, что будет с руководством РПЛ: с президентом, генеральным секретарём, 6-тью заместителями президента, 3-мя заместителями генерального секретаря, 19-тью руководителями постоянно действующих комитетов и комиссий???
Пусть лучше всё будет чинно, благородно ... по-старому.))