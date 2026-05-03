Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Глава РПЛ об отмене гола Кордобы: «На мой взгляд, это спорный момент»

сегодня, 20:45
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Президент Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал момент с отменой гола нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 28-го тура с тольяттинским «Акроном».

Действующие чемпионы России одержали победу на выезде со счётом 1:0. На 53‑й минуте при счёте 0:0 главный арбитр Евгений Буланов после видеопросмотра отменил гол форварда из‑за нарушения правил в атаке.

На мой взгляд, это спорный момент. Осталось два тура, поэтому я не буду комментировать работу судей. Хочется, чтобы всё решалось на поле. В прошлый раз я уже высказывался по спорному, на мой взгляд, пенальти на Игоре Дивееве. Хотя ЭСК поддержала решение назначить пенальти за игру рукой — или ногтем, я так и не понял.

Сегодня тоже спорный момент. Но хорошо, что эти моменты не повлияли на результаты матчей. «Локомотив» в итоге не реализовал пенальти, а здесь «Краснодар» в итоге дожал. Не буду повторяться, но очень хочется, чтобы в последних двух турах во всех матчах футболисты сами определяли, кто сильнее, а кто слабее. И чтобы никто не вмешивался в результат.

За два тура до конца сезона «Краснодар» лидирует в РПЛ, набрав 63 очка. Второе место с 62 баллами занимает «Зенит».

Все комментарии
Locomotive Breath
сегодня в 21:22
"И чтобы никто не вмешивался в результат."(с)
Вот это было бы самое то!!!
25процентный клоун
сегодня в 21:14
"не буду", так и запомним
Фил Кио
сегодня в 21:03
Кто это? Не узнаю в гриме?
Если бы футболисты сами определяли, кто сильнее, даже страшно представить, что будет с руководством РПЛ: с президентом, генеральным секретарём, 6-тью заместителями президента, 3-мя заместителями генерального секретаря, 19-тью руководителями постоянно действующих комитетов и комиссий???
Пусть лучше всё будет чинно, благородно ... по-старому.))
Scorp689
сегодня в 21:01
Что там усмотрели, непонятно... чистый гол...
