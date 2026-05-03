Заболотного временно отстраняли из-за результата допинг-пробы

Нападающего «Спартака» временно отстраняли от спортивной деятельности из‑за неблагоприятного результата анализа допинг‑пробы, однако с 30 апреля решение было отменено и РУСАДА разрешило футболисту принимать участие в тренировках и соревнованиях, заявили в столичном клубе.

Форвард перешёл в «Спартак» летом прошлого года. На его счету в нынешнем сезоне 16 проведённых матчей.