Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДопинг в футболеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Заболотного временно отстраняли из-за результата допинг-пробы

сегодня, 21:11

Нападающего «Спартака» Антона Заболотного временно отстраняли от спортивной деятельности из‑за неблагоприятного результата анализа допинг‑пробы, однако с 30 апреля решение было отменено и РУСАДА разрешило футболисту принимать участие в тренировках и соревнованиях, заявили в столичном клубе.

Форвард перешёл в «Спартак» летом прошлого года. На его счету в нынешнем сезоне 16 проведённых матчей.

Антон Заболотный был уведомлён о неблагоприятном результате анализа его допинг‑пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования. Футболист был временно отстранён от деятельности, связанной со спортом, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и РУСАДА разрешило игроку участвовать в тренировках и соревнованиях.

Дальнейший порядок действий со стороны футболиста регламентирован Общероссийскими антидопинговыми правилами.

Подписывайся в ВК
Все новости
В марте допинг-тестирование прошли игроки четырёх клубов РПЛ
26 апреля
РУСАДА зимой проверило на допинг четырех игроков РПЛ
13 марта
РУСАДА в последний месяц 2025 года не проверяло футболистов на допинг
23 января
РУСАДА чаще других проверяло Агкацева, Батракова, Рожкова и Сергеева
14 декабря 2025
ЦСКА является самым проверяемым РУСАДА футбольным клубом с начала 2025 года
13 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 21:48
Я подозревал что Заболотный на допинге, читер, то что он творит
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 21:38
Антон, видимо, неадекватно выглядит. Вот и решили прощупать...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:33, ред.
А среди футболистов которых проверяли есть вообще игроки основы какой-нибудь из команд или только глубокие лавочники? Мне кажется в группе риска больше находятся те кто показывает выдающиеся результаты, а чем результаты Заболотного такие выдающиеся что появился повод вообще его проверять? Кто и как выбирает кандидатов на проверку? Вот что мне кажется на самом деле подлежит проверить так это этих людей, высока вероятность в их крови что то обнаружить. Вы бы ещё Довбню отстранили.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:32
Тут он не просто чист, а кристально чист!☝️
87hu44we94fg
87hu44we94fg
сегодня в 21:30
Ну что, довыпендривался...... ему грозит до нескольких лет дисквалификации.
Futurista
Futurista
сегодня в 21:30
Когда Антон говорит, что он "чист", это не всегда про допинг пробу... это просто статистика его забитых мячей за сезон...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 21:28
Допинг, отстранение. Посидите с его на лавке. Тут без допинга никак).
particular
particular
сегодня в 21:20
"...временное отстранение было отменено...", - что "неблагоприятный" результат анализа допинг‑пробы стал благоприятным?..
shur
shur
сегодня в 21:20
....Да, Болото, ты вдабавок ещё и нарик! Судьба "человека с Борисом Кожевниковым...!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 