Заболотный намерен доказать полную невиновность в деле о допинг-пробе

сегодня, 21:35

Нападающий «Спартака» на своей странице в социальной сети прокомментировал новость о неблагоприятном результате анализа допинг‑пробы, а также заявил о намерении доказать невиновность.

Ранее в московском клубе сообщили, что игрок был временно отстранён от спортивной деятельности из‑за неблагоприятного результата анализа допинг‑пробы, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и Российское антидопинговое агентство разрешило футболисту принимать участие в тренировках и соревнованиях.

В моей карьере произошла ситуация, которая стала серьёзным потрясением. Моя последняя допинг‑проба оказалась положительной. В связи с чем я получил временный запрет на участие в соревнованиях и тренировочной деятельности. Хочу подчеркнуть: за всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещённые вещества осознанно и тем более для получения каких‑либо преимуществ. Мои юристы сняли временный запрет, и в настоящее время я могу тренироваться, участвовать во всех матчах и продолжаю выполнять свои обязательства перед клубом. Разбирательство по моему делу будет продолжено в установленном порядке после сезона, и я намерен доказать свою полную невиновность. Я с уважением отношусь к процедурам и всем участникам процесса, а также особенно благодарен футбольному клубу «Спартак», тренерскому штабу, партнёрам по команде и болельщикам за поддержку. По настоятельной рекомендации моих юристов я не буду давать никаких дополнительных комментариев до завершения разбирательства, прошу отнестись к этому с пониманием.

Заболотный перешёл в «Спартак» прошлым летом. В нынешнем сезоне форвард отыграл 16 матчей, не забив ни одного мяча.