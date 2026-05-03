Рулевой «Краснодара»: «Молодцы, что не расстроились после отменённого гола»

сегодня, 21:52
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Акроном» в выездном матче 28-го тура РПЛ (1:0).

В первом тайме играли не совсем правильно, очень долго возились с мячом. Эта игра была комфортна сопернику.

Молодцы, что не расстроились после отменённого гола. Проявили в очередной раз характер. Поэтому продолжаем борьбу.

Про то, откуда берутся силы добывать победы в концовке

Это самое главное — характер. Каждый отдаёт самого себя. Делаем всё возможное для победы.

Что произошло в моменте с отменённым голом Джона Кордобы

Задавайте этот вопрос арбитрам. Не хочу это комментировать.

