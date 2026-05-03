«Краснодар» выставит самый сильный состав на кубковую игру с «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» после гостевого матча с «Акроном» (1:0) рассказал о выборе состава на игру Кубка России с московским «Динамо».

Ответная игра финала Пути РПЛ состоится в Краснодаре 7 мая. Первая встреча завершилась со счётом 0:0. 11 мая южане снова сыграют с «бело-голубыми» — в Москве в рамках 29-го тура чемпионата.

Получается, что у нас между играми будет четыре дня. А у «Динамо» шесть почему‑то. Но ладно. Я считаю, что [на поле] должны выходить сильнейшие. Мы прошли большой путь, сейчас другой формат [Кубка России]: группа, двухматчевое противостояние в плей‑офф.

Ребята проделали большую работу, первый матч мы сыграли 0:0. Шансы 50 на 50, нет фаворита. Мы должны сделать всё, чтобы выйти в Суперфинал. Не будем думать о следующем матче чемпионата, на [«Динамо»] будет самый сильный состав. И дома перед нашими болельщиками постараемся выйти в Суперфинал.