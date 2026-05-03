«Тоттенхэм» взял верх над «Астон Виллой» и выбрался из зоны вылета

вчера, 22:55
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Астон Вилла» потерпела поражение от «Тоттенхэма» в матче 35-го тура АПЛ (1:2).

Счёт открыл Конор Галлахер на 12-й минуте. Удвоил преимущество лондонской команды Ришарлисон на 25-й. В составе бирмингемского клуба мяч забил Эмилиано Бундия на 90+6-й.

«Астон Вилла» занимает 5-е место в турнирной таблице (58 очков). «Тоттенхэм» поднялся на 17-ю строчку, опередив «Вест Хэм», набрав 37 баллов.

Мегалодон
сегодня в 00:54
Неужели Де Зерби такой крутой пацак. Удивляет.
qkys44vem5vp
сегодня в 00:15
Доигрались, что из зоны вылета еле выбираются.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 23:34
есть еще Ноттингем.
Челси и МЮ (г)
затем в Бирмингеме матч с Астон Виллой в ЛЕ.
Ньюкасл и Борнмут (д)
пират Елизаветы
вчера в 23:31
победа жизненно важная.
но впереди адовая заруба за Чемпионшип.
даже не сомневаюсь, что Челси продаст душу дьяволу, лишь выпнуть в английский фнл Тоттенхэма.
DXTK
вчера в 23:17, ред.
Терпели терпели И все равно пропустили...... но одержали 2 победу подряд......Де Зерби обещал выиграть все оставшиеся матчи.......2 есть осталось еще 3....

PS Вот неужели нельзя было с Де Зерби договорится сразу накой брали любителя ресторанов Тудора...... потеряли время и важные очки, давно бы вышли из зоны вылета.....
lazzioll
вчера в 23:11
и у Тотена и у молотков остались Лидс в соперниках. у Тотенхема также Челси и Эвертон. а у Вест Хэма - Арсенал и Ньюкасл. вот и думай у кого календарь легче чтоб не вылететь. по моему одинаково))
Nenash
вчера в 23:02
Неплохо.. 👍
particular
вчера в 22:59
Шпоры сподобились на дерзость... Успешно...
