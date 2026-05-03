Лидирующий в Саудовской Аравии «Аль-Наср» с Роналду уступил «Аль-Кадисии»

вчера, 22:59
Аль-КадисияЛоготип футбольный клуб Аль-Кадисия (Эль-Хубар)3 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

«Аль-Кадисия» выиграла у «Аль-Насра» в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии (3:1).

Хозяева поля открыли счёт на 24-й минуте — мяч забил Мохаммед Абу Аль Шамат. Жоау Феликс сравнял счёт на 39-й. Мусаб Аль-Уваир на 55-й вывел «Аль-Кадисию» вперёд. Увеличил преимущество команды Хулиан Киньонес на 78-й.

Нападающий гостей Криштиану Роналду провёл на поле весь поединок, не отметившись результативными действиями.

«Аль-Кадисия» занимает 4-е место в турнирной таблице (68 очков). «Аль-Наср» лидирует (79 баллов).

yhgcb3w9pw9n
сегодня в 00:16
Роналду пора на пенсию.
shur
вчера в 23:38
..."Криштиану Роналду провёл на поле весь поединок"...Провёл,
это признак старости...=))
В древней китайской книге сказано: «50-летний человек может ходить, опираясь на палочку, только у себя дома. 60-летний — только в своем городе. 70-летний — везде, где он хочет. 80-летний может прийти с палочкой даже во дворец императора». А что сказано в древней китайской книге о 90-летнем старце?
Nenash
вчера в 23:21
Как же так, Геша?.. Опять трофей уплывает.. 🤣
DXTK
вчера в 23:19, ред.
Баласт старется сделать все чтобы Альнаср опять остался без трофеев.
25процентный клоун
вчера в 23:13
Удачи легенде с титулом.
Гость
