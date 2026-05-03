Лидирующий в Саудовской Аравии «Аль-Наср» с Роналду уступил «Аль-Кадисии»

вчера, 22:59

«Аль-Кадисия» выиграла у «Аль-Насра» в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии (3:1).

Хозяева поля открыли счёт на 24-й минуте — мяч забил Мохаммед Абу Аль Шамат. Жоау Феликс сравнял счёт на 39-й. Мусаб Аль-Уваир на 55-й вывел «Аль-Кадисию» вперёд. Увеличил преимущество команды Хулиан Киньонес на 78-й.

Нападающий гостей Криштиану Роналду провёл на поле весь поединок, не отметившись результативными действиями.

«Аль-Кадисия» занимает 4-е место в турнирной таблице (68 очков). «Аль-Наср» лидирует (79 баллов).