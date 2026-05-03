Каррик о выходе МЮ в Лигу чемпионов: «Была проделана большая работа»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:2) в матче 35-го тура Английской Премьер-Лиги.

О выходе в Лигу чемпионов

В некотором смысле [я горжусь этим]. С другой стороны, считаю, что проделанная работа, выступления игроков, команды, с которыми мы играли и добивались хороших результатов, — это то, из чего мы можем извлечь много полезного. Если честно, в какой-то момент это казалось нам немного недостижимым. Так что была проделана большая работа, чтобы за три тура до конца сезона мы оказались в положении, позволяющем нам закрепить этот результат.

Но это не то, о чём мы действительно говорили как команда. Думаю, это не то, что мы чрезмерно празднуем. Считаю это шагом вперёд. Мы хотим большего, занять более высокое место в лиге, но, безусловно, огромная заслуга принадлежит игрокам и персоналу за то, что они вывели нас на эту позицию на данном этапе.

Хорошие игроки помогают. Хорошие тренеры, хороший персонал. Думаю, связь, которая у нас всех сложилась, была особенной, и нам приходилось действовать по-разному. Мы выигрывали матчи разными способами, преодолевая различные трудности, и сегодня всё было по-другому. Нужно просто продолжать делать всё правильно и понимать, что значит быть здесь, а игрокам — хорошо воспринимать всё это. Сделать это за несколько игр до конца сезона, как у нас получилось, — это одно, но мы хотим продолжать двигаться вперёд и сильно завершить сезон.

Про главный приоритет

Мы забили много голов, знаете ли. Думаю, забивали практически в каждой игре. Поэтому, считаю, наше главное внимание было сосредоточено на игре без мяча и на том, чтобы со временем стать более сложным соперником. Сегодня они использовали много полузащитников, пытаясь отбирать мяч и контролировать его, это создало для нас серьёзные трудности, и, конечно же, мы старались использовать свои сильные стороны в игре.

Думаю, мы начали матч блестяще. Также считаю, что очень хорошо начали игру против «Брентфорда», и, честно говоря, я так же доволен тем, как закончили. После двух быстрых неудач это могло нас подкосить, но характер и вера, которые проявили ребята, и качество нашей игры после этого были действительно хорошими.

О пропущенных голах

Ошибки случаются. Это два фантастических игрока [Амад и Сенне Ламменс], которые очень много сделали для того, чтобы мы оказались в этом положении. Это часть футбола. К счастью для всех, сегодня нам удалось одержать победу. Если оглянуться назад, то было определённое чувство веры, и оно подвергалось испытанию в такие моменты.

Мы все можем говорить об этом, но я думаю, что дело в связи между игроками, в их готовности усердно работать друг для друга, жертвовать собой ради друг друга, и все от этого выигрывают. Если кто-то совершает ошибку, мы ему помогаем, и это часть футбола. В конечном итоге, это качественный футбол. Тактика — это одна сторона медали, но на самом деле именно менталитет и отношение к игре помогают преодолевать трудные и сложные времена. В тот период, конечно, было непросто, но я думаю, что мы очень сильно завершили игру.