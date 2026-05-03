«Лион» в результативной встрече переиграл «Ренн» в Лиге 1

вчера, 23:48
«Лион» 4 : 2 «Ренн» Матч завершен

«Лион» обыграл «Ренн» в матче 32-го тура чемпионата Франции (4:2).

На 6-й минуте гости вышли вперёд — мяч забил Мусса Аль Тамари. На 37-й «ткачи» отыгрались усилиями Романа Яремчука. На 42-й хозяева поля повели — пенальти реализовал Корентен Толиссо. На 48-й Эстебан Леполь восстановил равенство на табло. Афонсо Морейра на 52-й вывел «олимпийцев» вперёд. Ещё один гол записал на свой счёт Эндрик на 75-й.

«Лион» занимает 3-е место в турнирной таблице (60 очков). «Ренн» идёт 5-м (56 баллов).

shur
shur ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 23:59
...прямо таки мода на хоккейные счета!!! Сегодня Грецию снегом занесло,странно что не у них !!! =))
VeniaminS
вчера в 23:55
Лион с победой,хорошая новость !
Гость
