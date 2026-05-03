«Лион» в результативной встрече переиграл «Ренн» в Лиге 1
1777841296
«Лион» обыграл «Ренн» в матче 32-го тура чемпионата Франции (4:2).
На 6-й минуте гости вышли вперёд — мяч забил Мусса Аль Тамари. На 37-й «ткачи» отыгрались усилиями Романа Яремчука. На 42-й хозяева поля повели — пенальти реализовал Корентен Толиссо. На 48-й Эстебан Леполь восстановил равенство на табло. Афонсо Морейра на 52-й вывел «олимпийцев» вперёд. Ещё один гол записал на свой счёт Эндрик на 75-й.
«Лион» занимает 3-е место в турнирной таблице (60 очков). «Ренн» идёт 5-м (56 баллов).
["news\/1427258\/slot-arne","news\/1427257\/espanol-real","news\/1427255\/inter-parma","news\/1427254\/karrik-maykl","news\/1427253\/al-kadisiya-al-nasr","news\/1427252\/aston-villa-tottenhem","news\/1427251\/musaev-murad","news\/1427250\/musaev-murad","news\/1427249\/zabolotnyy-anton-spartak","news\/1427248\/ahmat-pari-nn","news\/1427247\/zabolotnyy-anton-spartak","news\/1427246\/chelestini-fabio-babaev-roman","news\/1427245\/yuventus-verona","news\/1427244\/alaev-aleksandr-kordoba-dzhon","news\/1427243\/borussiya-borussiya","news\/1427242\/fakel-enisey","news\/1427240\/kravcov-kirill","news\/1427239\/manchester-yunayted-liverpul","news\/1427238\/golovin-aleksandr-monako","news\/1427237\/akron-krasnodar","news\/1427236\/kuzmichev-vladimir-krylya-sovetov","news\/1427235\/sheffild-uensdey","news\/1427234\/sassuolo-milan","news\/1427233\/komlichenko-nikolay","news\/1427231\/tun","news\/1427230\/bartesagi-davide-nyukasl-yunayted","news\/1427229\/sochi-orenburg","news\/1427228\/endrik-real","news\/1427227\/kravcov-kirill-lokomotiv","news\/1427226\/mbappe-kilian-real"]