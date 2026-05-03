«Реал» одержал победу над «Эспаньолом» в Ла Лиге

«Эспаньол» проиграл «Реалу» в матче 34-го тура Ла Лиги (0:2).
На 55-й минуте Винисиус Жуниор открыл счёт, а на 66-й бразилец забил ещё один мяч.
«Эспаньол» занимает 13-е место в турнирной таблице (39 очков). «Реал» идёт 2-м (77 баллов).
Да, были два блестящих гола и последняя, скажем, двадцатиминутка — но во многом это стало следствием ужасной обороны «Эспаньола».
Обсуждать игру в целом, по сути, не имеет смысла — обсуждать просто нечего. Разве что можно отметить действия отдельных игроков — Джуда, Винисиуса, Тчуамени. Остальные же, особенно линия защиты, выглядели провально.
В «класико» никакой интриги не ожидаю. Даже если случится невозможное и «Реал» победит, это уже не решит судьбу чемпионства.
Игра «Барселоны» в этом сезоне, откровенно говоря, тоже не была чемпионской. Но её оказалось достаточно для золота — во многом потому, что остальные команды, включая «Реал», так и не смогли предложить достойного сопротивления.
Тем не менее — с победой! И удачи «Реалу»!