«Реал» одержал победу над «Эспаньолом» в Ла Лиге

вчера, 23:56
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Эспаньол» проиграл «Реалу» в матче 34-го тура Ла Лиги (0:2).

На 55-й минуте Винисиус Жуниор открыл счёт, а на 66-й бразилец забил ещё один мяч.

«Эспаньол» занимает 13-е место в турнирной таблице (39 очков). «Реал» идёт 2-м (77 баллов).

youtomee
сегодня в 00:52
Турнирного значения в играх Реала уже нет.
y-ago
сегодня в 00:26
Будем честны: игра была безобразной — ровно такой же, как и судейство. Я никогда не осуждал и не обсуждал арбитров, но сегодня, на мой взгляд, произошло нечто запредельное.
Да, были два блестящих гола и последняя, скажем, двадцатиминутка — но во многом это стало следствием ужасной обороны «Эспаньола».
Обсуждать игру в целом, по сути, не имеет смысла — обсуждать просто нечего. Разве что можно отметить действия отдельных игроков — Джуда, Винисиуса, Тчуамени. Остальные же, особенно линия защиты, выглядели провально.
В «класико» никакой интриги не ожидаю. Даже если случится невозможное и «Реал» победит, это уже не решит судьбу чемпионства.
Игра «Барселоны» в этом сезоне, откровенно говоря, тоже не была чемпионской. Но её оказалось достаточно для золота — во многом потому, что остальные команды, включая «Реал», так и не смогли предложить достойного сопротивления.
Тем не менее — с победой! И удачи «Реалу»!
Groboyd
сегодня в 00:05
Реал сделал всё, что бы перед класико не было чемпионского коридора. А уж после матча, при отсутствии победы, можно по-тихому в раздевалку свалить.
shur
сегодня в 00:03
...Дерби в силе! В Каталонии отложили праздничный салют!!!
shur
сегодня в 00:01
....кто эта странная ,капризная палочка выручалочка?! Конечно Вини,стиляга из Москвы,тьфу ты из Мадрида!!!
Гость
