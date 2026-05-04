Арне Слот: «Сказал команде, что не обязательно было проигрывать 2:0»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал выездной матч с «Манчестер Юнайтед» в 35-м туре АПЛ .

Мерсисайдцы во втором тайме отыгрались с 0:2, но в итоге уступили со счётом 2:3.

О том, что сказал команде в перерыве

Что не обязательно было проигрывать 2:0 и не было необходимости проигрывать сегодня. Хотя «Юнайтед» заслуживал того, чтобы вести 2:0 – пусть это будет совершенно ясно. Мы пропустили два гола, и у них было много сильных сторон, это тоже нужно понимать, но голы были забиты со стандартных положений и в результате контратаки. Мы попали в эту ловушку при обоих голах. Первый пропустили со стандартного положения, а второй – через центр, где их игроки очень хороши в единоборствах, и быстрая контратака привела ко второму голу.

В первом тайме я видел, как мы занимали хорошие позиции, но это ни к чему не привело. Ну, несколько ударов, но ничего серьёзного, и я сказал, что если мы сможем сочетать выход в эти позиции с более целенаправленным попаданием в штрафную – поэтому я изменил состав и поставил Коди на позицию «девятки» – тогда сможем сделать больше, чем просто владеть мячом, и это произошло во втором тайме. Кроме того, конечно, мы сразу забили гол, так как они сделали неточный пас. Отличный удар Доминика, но они ошиблись с передачей. Тогда у тебя появляется преимущество, и это то, что у нас было во втором тайме, я думаю.

Почему команда начала игру, пропустив два гола

Мы много пропустили, это правда. Вы знаете, когда приезжаешь сюда, они хотят начать сильно и агрессивно, и мы это понимали. Когда пропустили первый гол? На шестой минуте? Так что, действительно, в первые шесть минут я видел, как мы не подбирали вторые мячи, хотя у нас было несколько моментов, когда высоко прессинговали. Но если ты пропускаешь гол на шестой минуте на этом стадионе, то всегда знаешь, что потом тебя ждёт сложный период.

Думаю, после пропущенного гола мы контролировали мяч, игру за счёт владения мячом, но потом, по-моему, это был один из первых случаев, когда после потери нами мяча они провели контратаку, доведя счёт до 2:0. Конечно, всё, что мы делали до этого, заслуживает большой критики, но не думаю, что между первым и вторым таймом было много различий. Единственное отличие заключалось в том, что мы лучше справлялись с их контратаками и создавали больше моментов, используя владение мячом.

Про второй гол МЮ и то, была ли там игра рукой

Да, если это было касание, а я думаю, что да, потому что, если вы немного разбираетесь в игровом виде спорта с мячом, то знаете: если траектория полёта мяча имеет определённую кривизну и она меняется, значит, произошёл контакт – но он всегда лёгкий. Тогда в футболе нужно обсудить, достаточно ли этого, чтобы не засчитывать гол? Но я думаю, что правило гласит: если было касание, гол должен был быть отменён. Но не думаю, что кого-то удивляет в этом сезоне, что если происходит вмешательство VAR , или если есть что-то, на что можно посмотреть, что можно оставить, что может быть правильным, то это решение принимается не в нашу пользу. Так было весь сезон. Каждый раз одно и то же. Если я правильно помню, в домашнем матче с «Пари Сен-Жермен» нам назначили пенальти за лёгкое касание [Алексиса] МакАллистера, но, конечно, VAR вмешался и сказал: «Нет, нет, это не пенальти».

Неделю спустя, когда я вижу, как «Пари Сен-Жермен» играет против «Баварии», там такой же лёгкий контакт, а пенальти остаётся в силе. На прошлой неделе я видел, как мой вратарь лежал на поле с травмой, а судья не остановил игру. Сегодня я вижу, как игрок «Юнайтед» покидает поле, а судья останавливает игру, когда мы пытаемся продолжить. Так было на протяжении всего сезона. Но второй гол мы пропустили не из-за игры рукой, а потому что потеряли мяч в глупой позиции и упустили несколько важных моментов в единоборствах. Сначала мы должны посмотреть на себя, пусть это будет совершенно ясно и очевидно. Но решения в каждом матче принимались не в нашу пользу, это тоже совершенно ясно и очевидно, потому что, когда мы играли против «Юнайтед» в первом матче сезона, один из моих игроков лежал на поле с пятью швами, а судья не остановил игру, и мы пропустили гол.

Такое наблюдается на протяжении всего сезона, но есть ещё одна тенденция: мы пропускаем нелепые голы, когда играем лучше соперника, и один или два игрока теряют концентрацию, а затем пропускаем гол. На это мы можем повлиять сильнее, поэтому мне следует больше уделить внимания этому, чем судейским решениям, которые принимаются не в нашу пользу. Но очевидно, что на протяжении всего сезона ситуация одинаковая.

Пропустит ли Александер Исак остаток сезона, а также о других отсутствующих игроках

Нет, не пропустит. Мы ожидаем его скорого возвращения. Но вы видели второй тайм, так что оправданий нет. Я не говорил об отсутствующих игроках и сейчас не буду об этом говорить. Если можно сыграть второй тайм так, как мы сделали, то нет необходимости в других игроках. С этой командой у нас был шанс выиграть данный матч, и мы были довольно близки к этому. Но, как всегда, один момент расслабленности сразу же приводит к пропущенному голу. Так много раз в этом сезоне мы ждали, когда забьём, а потом пропускали, потому что расслаблялись на одну-две секунды в решающий момент.

Обеспокоен ли тем, что «Ливерпуль» ещё не обеспечил себе участие в Лиге чемпионов

Не сказал бы, что «обеспокоен» — это подходящее слово, но я прекрасно понимаю, что нам нужны три очка. Вот почему меня так расстроило, что сегодня не смогли набрать их. Хотя в первом тайме мы не заслуживали этих очков, это совершенно очевидно. Но если отыгрываешься с 0:2, то должен хотя бы уехать с результатом, чего мы не сделали. Знали перед игрой, что у нас было четыре шанса набрать три очка и выйти в Лигу чемпионов. Теперь осталось три шанса.