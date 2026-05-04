На тренировке «Сантоса» произошёл конфликт между Неймаром и сыном Робиньо

По информации источника, на тренировке «Сантоса» произошла стычка между Неймаром и 18-летним сыном экс-форварда сборной Бразилии Робиньо.
Причиной конфликта послужил игровой эпизод, в котором молодой вингер обыграл звездного нападающего. Словесная перепалка переросла в стычку с толчками; по словам очевидцев, Неймар применил подножку и физическую силу.
Представители семьи Робиньо уже направили жалобу руководству клуба. Несмотря на отсутствие официальных комментариев от сторон, источник сообщил, что позже Неймар лично извинился перед молодым футболистом, и конфликт был исчерпан.
- Да ты ещё, салага, в люльку сцался, когда я уже был самым крутым бразильским футболёром!
- А ты, старпёр беспонтовый, вообще на хрена с вечного бюллетня сюда выполз? И батя мой полюбасу лучше тебя футболёром был и я тебя сейчас на своём вентиляторе вертел!
злиться и толкаться ...