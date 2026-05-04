На тренировке «Сантоса» произошёл конфликт между Неймаром и сыном Робиньо

сегодня, 08:36

По информации источника, на тренировке «Сантоса» произошла стычка между и 18-летним сыном экс-форварда сборной Бразилии .

Причиной конфликта послужил игровой эпизод, в котором молодой вингер обыграл звездного нападающего. Словесная перепалка переросла в стычку с толчками; по словам очевидцев, Неймар применил подножку и физическую силу.

Представители семьи Робиньо уже направили жалобу руководству клуба. Несмотря на отсутствие официальных комментариев от сторон, источник сообщил, что позже Неймар лично извинился перед молодым футболистом, и конфликт был исчерпан.