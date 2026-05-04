На тренировке «Сантоса» произошёл конфликт между Неймаром и сыном Робиньо

сегодня, 08:36

По информации источника, на тренировке «Сантоса» произошла стычка между Неймаром и 18-летним сыном экс-форварда сборной Бразилии Робиньо.

Причиной конфликта послужил игровой эпизод, в котором молодой вингер обыграл звездного нападающего. Словесная перепалка переросла в стычку с толчками; по словам очевидцев, Неймар применил подножку и физическую силу.

Представители семьи Робиньо уже направили жалобу руководству клуба. Несмотря на отсутствие официальных комментариев от сторон, источник сообщил, что позже Неймар лично извинился перед молодым футболистом, и конфликт был исчерпан.

Bombon
Bombon ответ Али Самаркандский (раскрыть)
сегодня в 13:48, ред.
Он и на регулярные тренировки не всегда ходит. Еще вне очереди ходить будет. Делать ему больше нечего. Работы и так много - то у родственников и друзей кикие праздники, то у соседей, то очередной карнавал. Мог стать одним из лучших в истории. Но, как и большинство талантливых бразильцев рано закончил с футболом из-за тусовок.
Брулин
сегодня в 11:34
Как он катал Генгамы "радугой" то нил что его бьют по ногам за его технику, а тут на тебе) Еще наверное сказал обращаться к нему не просто за именем, а еще и отчеству
9eze2xxcdu58
сегодня в 09:50
Диалог при этом мог быть примерно таким:
- Да ты ещё, салага, в люльку сцался, когда я уже был самым крутым бразильским футболёром!
- А ты, старпёр беспонтовый, вообще на хрена с вечного бюллетня сюда выполз? И батя мой полюбасу лучше тебя футболёром был и я тебя сейчас на своём вентиляторе вертел!
s3q2qbz3em65
сегодня в 09:48
Неймар и здесь отличился, он же звезда
CCCP1922
сегодня в 09:47
Надо же, Неймару не понравилось, что против него молодой игрок применил обводку... Может ветеран решил, что его нельзя обыгрывать? Смотри-ка это его оскорбляет. А сын Робиньо молодец, не стал разбираться, кто перед ним. Неймар забыл, как сам применял финты лишь с целью унижения соперника? Происходило это во многих официальных матчах за клубы и Сборную Бразилии 🇧🇷. В подавляющем большинстве случаев, применяя финты, именитый бразильский нападающий делал это в центре поля, любуясь собой, что не было вызвано игровой целесообразностью. Такое самолюбование раздражало даже партнёров Неймара. Сборной Бразилии 🇧🇷 лучше сторониться этого человека. Правда, мне кажется, что его в главную команду всё равно воткнут, в самый последний момент...
Фил Кио
сегодня в 09:37
Лишний раз Неймар подтвердил, что он стареющий футболист, который не хочет это признавать.
Али Самаркандский
сегодня в 09:35
Очень непорядочное поведение звезды. Наказать тренировкой вне очереди.
пират Елизаветы
сегодня в 09:32
Неймару надо позвать ниндзя-черепашку на подмогу
nkm5wsgkz2gk
сегодня в 09:13
Ну так молодежь его уже затмила, вот и злится.
mwrg6c2q38us
сегодня в 08:56
Похоже Неймаренку пора уже бутсы вешать на гвоздь....
112910415
сегодня в 08:39
такие времена у Неймара -
злиться и толкаться ...
