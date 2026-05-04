Арбелоа оценил игру Винисиуса и ответил на вопрос о сравнении с Мбаппе

сегодня, 08:50
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал победу над «Эспаньолом» (2:0) и оценил игру Винисиуса Жуниора, который оформил дубль в отсутствие травмированного Килиана Мбаппе.

Давать оценку его игре просто — это был очередной выдающийся перформанс. Винисиус забил два отличных мяча и вел за собой всю атаку. Он действовал умно, агрессивно и постоянно создавал угрозу у ворот соперника. Я даже решил заменить его пораньше, чтобы поберечь и не ставить под удар его участие в Эль-Класико. Помимо атаки, он здорово отрабатывал в защите, за что я ему очень благодарен. Я не устану повторять: это фантастический футболист и лидер от природы. Его ценят в коллективе, он замечательный человек. Я искренне горжусь, что тренирую его, мне в этом плане очень повезло.

Что касается сравнений с Мбаппе, то я не сторонник этого. Нам важен каждый футболист. С первого дня работы я твержу: победа — это результат вовлеченности каждого. Меня задевает, когда соперник пробегает за матч больше, чем мы. Нам нужно больше активности и с мячом, и без него — больше открываний и рывков, даже если ради одной передачи приходится сделать десять ускорений вхолостую. В современном футболе одного таланта мало. Чтобы быть командой, которую невозможно сломить, пахать должны все — и в прессинге, и в обороне. Мне важно, чтобы игроки понимали: такая самоотдача — это фундамент ценностей «Реала». Наш клуб строился не теми, кто выходит на поле в смокингах. «Реал» — это команда, игроки которой уходят в раздевалку в пропитанных потом и грязью футболках.

shur
shur ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 10:11, ред.
...ключевые слова :"умно, агрессивно и постоянно"...Я даже перекрестился, о ком это Он.....=))
Drosmo
сегодня в 09:40
Ну кто бы сомневался, этот ручной "тренер" чётко отрабатывает свою главную функцию личного пиарщика Винисиуса. И нахвалить успел, и по-быстрому оправдался по поводу замены "найсвятейшего", чтобы не дай бог не попасть под гнев капризной принцессы.

Арбелоа, как только возглавил главную команду Реала, сам говорил, что для него самое важное, чтобы Винисиус всегда улыбался. Так что молодец, со своей главной задачей справляется на 5 балов. А результаты команды, трофеи, кубки... Это не главное, подождёт, главное лицезреть ослепительную улыбку Вини.
fudp4wdpfwr4
сегодня в 09:11
Похоже Мбаппе будет изгоем в команде и будет просить его продать.
Groboyd
сегодня в 09:04
Винисиус с удовольствием бы работал всю жизнь с таким жо..лизом как Арбелоа.
sw3twsdc45fd
сегодня в 08:55
Ну наверное правильно, что не нужно никого сравнивать.... каждый индивидуал по своему....
wsn256tc58yk
сегодня в 08:53
Вот так ...черепашка отодвигается на второй план...
112910415
сегодня в 08:51
а сравнивать=то придётся !..
Гость
