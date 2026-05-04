Арбелоа оценил игру Винисиуса и ответил на вопрос о сравнении с Мбаппе

Главный тренер «Реала» прокомментировал победу над «Эспаньолом» (2:0) и оценил игру , который оформил дубль в отсутствие травмированного .

Давать оценку его игре просто — это был очередной выдающийся перформанс. Винисиус забил два отличных мяча и вел за собой всю атаку. Он действовал умно, агрессивно и постоянно создавал угрозу у ворот соперника. Я даже решил заменить его пораньше, чтобы поберечь и не ставить под удар его участие в Эль-Класико. Помимо атаки, он здорово отрабатывал в защите, за что я ему очень благодарен. Я не устану повторять: это фантастический футболист и лидер от природы. Его ценят в коллективе, он замечательный человек. Я искренне горжусь, что тренирую его, мне в этом плане очень повезло.

Что касается сравнений с Мбаппе, то я не сторонник этого. Нам важен каждый футболист. С первого дня работы я твержу: победа — это результат вовлеченности каждого. Меня задевает, когда соперник пробегает за матч больше, чем мы. Нам нужно больше активности и с мячом, и без него — больше открываний и рывков, даже если ради одной передачи приходится сделать десять ускорений вхолостую. В современном футболе одного таланта мало. Чтобы быть командой, которую невозможно сломить, пахать должны все — и в прессинге, и в обороне. Мне важно, чтобы игроки понимали: такая самоотдача — это фундамент ценностей «Реала». Наш клуб строился не теми, кто выходит на поле в смокингах. «Реал» — это команда, игроки которой уходят в раздевалку в пропитанных потом и грязью футболках.