Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаИталия. Серия А 2025/2026

Киву прервал 15-летнюю серию побед итальянских тренеров в Серии А

сегодня, 08:57

«Интер» гарантировал себе победу в Серии А сезона-2025/26, обыграв «Парму» в рамках 35-го тура.

Этот успех позволил главному тренеру команды Кристиану Киву стать первым иностранным специалистом с 2010 года, выигравшим чемпионат Италии.

Последним тренером-легионером, добивавшимся аналогичного результата, был Жозе Моуриньо, дважды приводивший «Интер» к чемпионству (2009, 2010).

На протяжении последующих 15 лет скудетто выигрывали исключительно представители итальянской тренерской школы: Массимилиано Аллегри (6 титулов), Антонио Конте (5), Маурицио Сарри, Стефано Пиоли, Лучано Спаллетти и Симоне Индзаги (по 1 титулу).

Подписывайся в ВК
Все новости
Здесь нет Моуриньо и Симеоне. Самые эффективные тренеры в истории Лиги чемпионов
01 маяЕвгений Петров в блоге "Соккер" ТопКомментарии8
Трио «Баварии» вошло в историю футбола. Обогнали Роналду, Бэйла и Бензема
01 маяЕвгений Петров в блоге Цифровое измерениеКомментарии8
Фернандеш повторил достижение Роналду по системе «гол+пас» в составе МЮ
28 апреля
Чемпион мира, скандальный украинец и воспитанник «Манчестер Сити». Лучшие бомбардиры «Челси» при новых владельцах
27 апреляЕвгений Петров в блоге "Соккер" ТопКомментарии7
«Бавария» повторила рекорд Бундеслиги по количеству волевых побед за сезон
26 апреля
«Челси» впервые за 114 лет проиграл 5 матчей подряд в чемпионате, не забив
22 апреля
Все комментарии
37f8eqxg7kkq
37f8eqxg7kkq
сегодня в 09:38
Вот это дал болгарин!
Groboyd
Groboyd ответ j9qszqfrxqgr (раскрыть)
сегодня в 09:35
А у кого всё хорошо? У румын?
j9qszqfrxqgr
j9qszqfrxqgr
сегодня в 09:12
Судя по результатам сборной Италии со своими тренерами совсем плохо.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 09:03, ред.
У цыгана ума хватило не развалить футбол Индзаги. А вот с тем же Будё, где нужно было срочно придумывать что-то своё ничего не получилось.
Следующий сезон может быть как у Слота в Ливерпуле.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 