Киву прервал 15-летнюю серию побед итальянских тренеров в Серии А

«Интер» гарантировал себе победу в Серии А сезона-2025/26, обыграв «Парму» в рамках 35-го тура.
Этот успех позволил главному тренеру команды Кристиану Киву стать первым иностранным специалистом с 2010 года, выигравшим чемпионат Италии.
Последним тренером-легионером, добивавшимся аналогичного результата, был Жозе Моуриньо, дважды приводивший «Интер» к чемпионству (2009, 2010).
На протяжении последующих 15 лет скудетто выигрывали исключительно представители итальянской тренерской школы: Массимилиано Аллегри (6 титулов), Антонио Конте (5), Маурицио Сарри, Стефано Пиоли, Лучано Спаллетти и Симоне Индзаги (по 1 титулу).
