Киву прервал 15-летнюю серию побед итальянских тренеров в Серии А

сегодня, 08:57

«Интер» гарантировал себе победу в Серии А сезона-2025/26, обыграв «Парму» в рамках 35-го тура.

Этот успех позволил главному тренеру команды стать первым иностранным специалистом с 2010 года, выигравшим чемпионат Италии.

Последним тренером-легионером, добивавшимся аналогичного результата, был , дважды приводивший «Интер» к чемпионству (2009, 2010).

На протяжении последующих 15 лет скудетто выигрывали исключительно представители итальянской тренерской школы: (6 титулов), (5), , , и (по 1 титулу).