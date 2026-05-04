Антон Заболотный случайно употребил запрещённое вещество в Турции

сегодня, 09:43

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный может быть подвергнут санкциям за нарушение антидопинговых правил. По информации журналиста Ивана Карпова, инцидент связан с непреднамеренным употреблением запрещенного вещества.

Сообщается, что в ходе зимних тренировочных сборов в Турции 34-летний футболист приобрел лекарственное средство для терапии сосудов, которое оказалось контрафактным. Установлено, что препарат визуально не отличался от оригинального иностранного лекарства, которое игрок использует на протяжении всей карьеры, надлежащим образом уведомляя об этом Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

После обнаружения в организме запрещенного вещества Заболотный в добровольном порядке проинформировал РУСАДА о случившемся. Данное содействие позволило спортсмену добиться отмены временного отстранения, действовавшего до 30 апреля.

AlanW 1
сегодня в 13:41
Разве не клубный доктор с кучей помощников должен игрокам лекарства выдавать? Или игроки сами должны после тренировки бежать по аптекам и искать нужное? Бред какой-то...
Акын
сегодня в 13:34
Ээээ... "После обнаружения в организме запрещенного вещества Заболотный в добровольном порядке проинформировал РУСАДА о случившемся". Это как?
Употребил вещество, потом внезапно обнаружил его в организме и проинформировал? Или все-таки спалился на допинг-тесте после которого информация ушла и без его участия?

В общем почти Марадона. Тот тоже случайно употребил запрещенное вещество. Только в Италии
lotsman
сегодня в 12:46
Купить то он купил, только вот вопрос, что купил.) Контрафактное лекарство в аптеках не продают, на чёрном рынке хорошее лекарство не продают. Мутное какое то обьяснение у него.)
Фил Кио
сегодня в 12:36
Случайно пососал барбариску в п.доме?
Фил Кио
сегодня в 12:34
👍👍👍😂😂😂
vhzxvd7jqfrg
сегодня в 11:47
Так все говорят сначала, я случайно... А если копнуть поглубже?
Futurista
сегодня в 11:05, ред.
"средство для терапии сосудов, которое оказалось контрафактным"...в Турции весь коньяк контрафактный)...
Comentarios
сегодня в 10:49
Эхехе
112910415
сегодня в 10:49
весьма убедительно )
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:25
Объяснение для наивных простаков. Игрок клуба РПЛ сам покупает лекарства минуя, клубных врачей. Сказка для детишек. Все таблетки только с санкции врача. Это же на чипсы, которые тоже с ведома врача. Профессиональный футболист не знает условия контракта! Так не бывает
shur
сегодня в 10:09
...папке с мамкой спагетти на уши вешать...!!!
Bad Listener
сегодня в 09:58, ред.
Вон Квинси себе в аптечку 5 кило купил и сменил место жительства. Промесу тоже надо говорить было что это благотворительность, скинулся на закупку лекарств для малоимущих.
h59fbqyvccd5
сегодня в 09:54
Это случайно не бромонтан, на котором спартак выигрывал чемпионаты в 90-е годы.
Alex_67
сегодня в 09:51
Ему что, Спартак отказал в медикаментозном лечении? Не верю в случайности.
Groboyd
сегодня в 09:46
По отмазке Мудрик, наверное, консультировал.
Kostya-515
сегодня в 09:45
Ох уж эта невнимательность.....
