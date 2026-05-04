Антон Заболотный случайно употребил запрещённое вещество в Турции

сегодня, 09:43

Нападающий «Спартака» может быть подвергнут санкциям за нарушение антидопинговых правил. По информации журналиста Ивана Карпова, инцидент связан с непреднамеренным употреблением запрещенного вещества.

Сообщается, что в ходе зимних тренировочных сборов в Турции 34-летний футболист приобрел лекарственное средство для терапии сосудов, которое оказалось контрафактным. Установлено, что препарат визуально не отличался от оригинального иностранного лекарства, которое игрок использует на протяжении всей карьеры, надлежащим образом уведомляя об этом Российское антидопинговое агентство ( РУСАДА ).