Антон Заболотный случайно употребил запрещённое вещество в Турции

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный может быть подвергнут санкциям за нарушение антидопинговых правил. По информации журналиста Ивана Карпова, инцидент связан с непреднамеренным употреблением запрещенного вещества.
Сообщается, что в ходе зимних тренировочных сборов в Турции 34-летний футболист приобрел лекарственное средство для терапии сосудов, которое оказалось контрафактным. Установлено, что препарат визуально не отличался от оригинального иностранного лекарства, которое игрок использует на протяжении всей карьеры, надлежащим образом уведомляя об этом Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
После обнаружения в организме запрещенного вещества Заболотный в добровольном порядке проинформировал РУСАДА о случившемся. Данное содействие позволило спортсмену добиться отмены временного отстранения, действовавшего до 30 апреля.
Употребил вещество, потом внезапно обнаружил его в организме и проинформировал? Или все-таки спалился на допинг-тесте после которого информация ушла и без его участия?
В общем почти Марадона. Тот тоже случайно употребил запрещенное вещество. Только в Италии