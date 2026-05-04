«Интер Майами» ведёт переговоры о переходе Каземиро

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро стал трансферной целью «Интер Майами». По информации инсайдера Фабрицио Романо, американский клуб активно работает над подписанием 34-летнего бразильца.
Контракт игрока с манкунианцами истекает летом 2026 года, и продлевать его футболист не намерен.
Каземиро планирует покинуть Англию в статусе свободного агента, при этом вариант с переездом в МЛС является для него приоритетным. Несмотря на наличие других предложений, переговоры с клубом из Майами продолжаются.