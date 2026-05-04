Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСША. МЛС 2026

«Интер Майами» ведёт переговоры о переходе Каземиро

сегодня, 09:48

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро стал трансферной целью «Интер Майами». По информации инсайдера Фабрицио Романо, американский клуб активно работает над подписанием 34-летнего бразильца.

Контракт игрока с манкунианцами истекает летом 2026 года, и продлевать его футболист не намерен.

Каземиро планирует покинуть Англию в статусе свободного агента, при этом вариант с переездом в МЛС является для него приоритетным. Несмотря на наличие других предложений, переговоры с клубом из Майами продолжаются.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Милан» готовит новый контракт для Бартесаги на фоне интереса «Ньюкасла»
Вчера, 16:54
Слухи«Челси» и «Арсенал» получили отказ от «Реала» в трансфере Эндрика
Вчера, 16:06
Слухи«Барселона» рассматривает Кайо Энрике в качестве альтернативы Кукурелье
Вчера, 15:23
СлухиВан де Вен обсудит будущее с «Тоттенхэмом» на фоне интереса грандов АПЛ
Вчера, 13:57
Слухи«Челси» и МЮ претендуют на защитника «Спортинга» Араухо
Вчера, 13:49
СлухиХалк не планирует возвращаться в Россию после ухода из «Атлетико Минейро»
Вчера, 13:07
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:16
Предполагаю, на решение Каземиро повлияло желание Месси иметь хороших партнёров в МЛС, вероятно Лионель сообщил о своём желании руководству клуба. Не исключено, что получив ДОБРО от боссов, аргентинец сам позвонил бразильцу. Все это говорит лишь о том, что в ближайшее время Месси не собирается вешать бутсы на гвоздь. А не намерен ли Лионель покорить отметку ТЫСЯЧА ГОЛОВ В ОФИЦИАЛЬНЫХ МАТЧАХ????
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 09:54
Майями не самый плохой выбор. Удачи
xw9vtb77xywj
xw9vtb77xywj
сегодня в 09:53
Пора уже ему в гномобанду
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 