Киву продлит контракт с «Интером» до 2028 года

сегодня, 10:44

«Интер» находится на финальной стадии переговоров о продлении соглашения с главным тренером Кристианом Киву.

По информации журналиста Николы Ширы, новый контракт будет рассчитан до 2028 года с зарплатой 4 млн евро в год плюс бонусы. Также предусмотрена опция продления до 2029 года. Официальное подписание ожидается в конце текущего сезона.

Вчера «Интер» досрочно стал чемпионом Италии, обыграв «Парму» (2:0) в 35-м туре Серии А. Этот титул стал 21-м в истории клуба и первым взрослым трофеем в тренерской карьере Киву.

lazzioll
lazzioll
сегодня в 10:47
выгонят после тура пятого нового сезона. к гадалке не ходи. всегда так бывает
Гость
