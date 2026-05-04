ЦСКА выплатит уволенному Челестини 500 тысяч евро неустойки

ЦСКА официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Фабио Челестини.
По информации журналиста Ивана Карпова, сумма компенсации за досрочное расторжение соглашения составит 500 000 евро.
Указанная выплата является компромиссным значением, зафиксированным между предусмотренными контрактом суммами за пятое (600 тыс. евро) и шестое (300 тыс. евро) места в итоговой таблице РПЛ. За два тура до завершения чемпионата «армейцы» занимают шестую строчку.
Трудовой договор со швейцарским специалистом, рассчитанный до лета 2027 года, был расторгнут по инициативе клуба. Процесс переговоров начался после поражения от петербургского «Зенита» (1:3) в матче 28-го тура
По информации футбольного агента Тиграна Гурцкая, озвученной в ноябре 2025 года, сумма компенсации (неустойки) за увольнение Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака» составила около 1,5 млн евро.
Это не у него было прописано. Это стандарт для всех контрактов. У Федотова точно также было прописано, но он пошел в суд. А этот согласился. А лозунг ЦСКА Вбп это болельщицая кричалка. Рости как надписи на заборах и в туалетах Спартак чемпион. Висят без дела эти надписи годами и десятилетиями. А КБ все равно пишут и кричат Спартак чемпион. Не надо серьезно относиться к кричалкам. В том числе и ЦВБП