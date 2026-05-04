Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

ЦСКА выплатит уволенному Челестини 500 тысяч евро неустойки

сегодня, 11:25

ЦСКА официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Фабио Челестини.

По информации журналиста Ивана Карпова, сумма компенсации за досрочное расторжение соглашения составит 500 000 евро.

Указанная выплата является компромиссным значением, зафиксированным между предусмотренными контрактом суммами за пятое (600 тыс. евро) и шестое (300 тыс. евро) места в итоговой таблице РПЛ. За два тура до завершения чемпионата «армейцы» занимают шестую строчку.

Трудовой договор со швейцарским специалистом, рассчитанный до лета 2027 года, был расторгнут по инициативе клуба. Процесс переговоров начался после поражения от петербургского «Зенита» (1:3) в матче 28-го тура

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Шеффилд Уэнсдей» сменил владельца и избежал снятия 15 очков
Вчера, 18:27
Гендиректор «Ростова» сообщил о поиске спонсоров на сезон-2026/27
Вчера, 13:43
ОфициальноФИФА увеличила выплаты всем участникам чемпионата мира 2026 года
30 апреля
CIES: Тороп — в десятке самых дорогих вратарей мира в возрасте до 23 лет
29 апреля
В «Динамо» сообщили, что клуб входит в топ-6 РПЛ по бюджету
29 апреля
«Шахтёр» рискует потерять 30 млн евро, если Мудрик не вернётся на поле
29 апреля
Сортировать
Все комментарии
Red blu
Red blu ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:02
И не говори, а с некоторыми и до 2030 года продлевают контракт когда они остаются в юбилейный год без трофеев.
Red blu
Red blu
сегодня в 13:51, ред.
Нормально. Не 2 миллиона. Или 1,5 миллиона как за тренеришку Станковича.
По информации футбольного агента Тиграна Гурцкая, озвученной в ноябре 2025 года, сумма компенсации (неустойки) за увольнение Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака» составила около 1,5 млн евро.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:04
Очередному тренеришке плюнули в спину.
Дайте ему оклад Мойзеса, Облякова, Бабаева, которые провалили этот сезон
112910415
112910415
сегодня в 11:58
так проходит слава мирская !
tj5bu7enhj6y
tj5bu7enhj6y
сегодня в 11:46
Умеют наши дурни-юристы договора составлять... не в свою пользу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:39, ред.
Futurista
Это не у него было прописано. Это стандарт для всех контрактов. У Федотова точно также было прописано, но он пошел в суд. А этот согласился. А лозунг ЦСКА Вбп это болельщицая кричалка. Рости как надписи на заборах и в туалетах Спартак чемпион. Висят без дела эти надписи годами и десятилетиями. А КБ все равно пишут и кричат Спартак чемпион. Не надо серьезно относиться к кричалкам. В том числе и ЦВБП
Futurista
Futurista
сегодня в 11:30
Так у него в контракте 5 и 6 места заранее были прописаны?)...а как же "ЦСКА всегда будет первым"?...нестыковочка)...
Comentarios
Comentarios ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:29
Он похоже этого и добивался
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:28
Хорошо быть бестолковым тренером- ни за что ни про что полмиллиона денег...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 