ЦСКА выплатит уволенному Челестини 500 тысяч евро неустойки

сегодня, 11:25

ЦСКА официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером .

По информации журналиста Ивана Карпова, сумма компенсации за досрочное расторжение соглашения составит 500 000 евро.

Указанная выплата является компромиссным значением, зафиксированным между предусмотренными контрактом суммами за пятое (600 тыс. евро) и шестое (300 тыс. евро) места в итоговой таблице РПЛ . За два тура до завершения чемпионата «армейцы» занимают шестую строчку.

Трудовой договор со швейцарским специалистом, рассчитанный до лета 2027 года, был расторгнут по инициативе клуба. Процесс переговоров начался после поражения от петербургского «Зенита» (1:3) в матче 28-го тура