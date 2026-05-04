Реконструкция «Камп Ноу» принесёт «Барселоне» €350 млн дохода в год

сегодня, 11:50

По информации источника, после завершения строительства третьего яруса вместимость «Камп Ноу» увеличится до 105 000 зрителей.

Это позволит клубу получать около 80 млн евро дополнительного дохода в год, в том числе за счет эксплуатации новых VIP-лож.

Суммарно после масштабной реконструкции «Барселона» планирует увеличить ежегодную выручку на 350 млн евро.

Ожидается, что арена выйдет на полную вместимость к концу следующего сезона, а выход на максимальные финансовые показатели прогнозируется к 2028 году.

112910415
сегодня в 12:04
и это весьма кстати !
78s4djaztehe
сегодня в 11:54
Бабло Барсе сейчас очень нужно
Гость
