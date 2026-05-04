«Реал» рассматривает кандидатуру Рейндерса для усиления полузащиты

сегодня, 11:56

Полузащитник «Манчестер Сити» Тиджани Рейндерс может покинуть английский клуб в период летнего трансферного окна.

По данным источника, интерес к 27-летнему нидерландскому футболисту проявляет «Реал», рассматривающий игрока в качестве усиления средней линии.

Причиной возможного трансфера называется потеря хавбеком места в основном составе команды Пепа Гвардиолы. Сообщается, что «Манчестер Сити» планирует выручить за переход игрока порядка 58 млн евро.

Grizly88
сегодня в 14:13
Лучше Эллиота купить из Нотингема
Groboyd
сегодня в 13:27
С Рейндерсом всё сразу было ясно. Не удивлён, что он не нужен МС.
Да и Реалу он не нужен, разве как на скамейку взять.
A.S.A
сегодня в 12:39
По слухам, грядущим летом за полузащитника Ноттингема Эллиот Андерсоном ожидается "в*йна" двух манчестерских клубов. Сумма которую запрашивает владелец "лесников" Маринакис будет огромной, 120 млн £!!! Для Сити это не большие деньги, но для того, что бы не попасть под санкции ФФП, или под еще какие либо санкции (клуб сейчас судится с АПЛ, лига обвиняет клуб в 115 нарушениях финансовой отчетности) горожане будут активно продавать игроков, не проходящих в соствав, ну либо доморощенных игроков! Так что уход Тиджани вполне вероятен. Игрок конечно же не топ, но вполне высокого уровня. Усилит ли он Мадридский Реал??? Тут ответить сложно. Реалу лучше самому пойти за Андерсоном!
