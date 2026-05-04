«Реал» рассматривает кандидатуру Рейндерса для усиления полузащиты

Полузащитник «Манчестер Сити» Тиджани Рейндерс может покинуть английский клуб в период летнего трансферного окна.
По данным источника, интерес к 27-летнему нидерландскому футболисту проявляет «Реал», рассматривающий игрока в качестве усиления средней линии.
Причиной возможного трансфера называется потеря хавбеком места в основном составе команды Пепа Гвардиолы. Сообщается, что «Манчестер Сити» планирует выручить за переход игрока порядка 58 млн евро.
Да и Реалу он не нужен, разве как на скамейку взять.