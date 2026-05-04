Губерниев: «Назначение Челестини лишило ЦСКА шансов на чемпионство»

сегодня, 12:29

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал решение руководства ЦСКА об отставке Фабио Челестини.

Аплодисменты людям, которые признали свою ошибку. Челестини — это абсолютно дутая фигура. Очень здорово, что это произошло прямо сейчас — перед матчем со «Спартаком». Шансы армейцев резко возросли. Челестини — просто плохой тренер! У него не было методик, одни понты. Я не скрывал, что он нулевой человек. Кого стоит назначить новым главным тренером? Березуцкого надо звать. Только согласится ли он? Не так важно, российский тренер это будет или нет, главное, чтобы толковый был. Но Челестини — это была ошибка, которая не позволила команде бороться за чемпионство. Этот хмырь денег заработал. Сейчас получит компенсацию. Россия — дойная корова для всех этих непонятных.

Фил Кио
сегодня в 14:10
Вот всегда Губерниев для меня, почему-то, ассоциировался с гениальным Борисовым, в роли Голохвастова.
- Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой и ум у него не для танцевания, а для устройства себя для развязки своего существования, для сведения обхождения и когда такой человек, ежели он ученый поднимется умом своим за тучи, и там умом своим становиться становится еще выше лаврской колокольни и когда он студова глянет вниз, на людей так они ему покажутся... кажутся такие махонькие-махонькие... все равно как мыши. Пардон, как крыси. Потому, что это же человек! А тот, который он... это... он... он тоже человек, не ученый, но...
- Зачем же? Это ж ведь очень и очень! Да!
- Да! Но... нет!..
Чем, не Губерниев? Один в один!
25процентный клоун
сегодня в 14:07
А есть эксперты на соккере, которые рукоплескале его амбициям в товарняках зимой
4hvhhfarjm9a
сегодня в 13:40
А "этот хмырь", губастый и мерзкий, - просто олицетворение современной журналистской этики
lazzioll
сегодня в 12:52
кто уже только не тренировал в РПЛ и всегда тренеры 77 у всяких псевдознатоков футбола. и чемпионы Европы тренили и восьмикратные обладатели Лиги Европы и чемпионы СерииА, Бундеслиги, чемпионы Сербии, Венгрии, Греции, Нидерландов, Бельгии - везде они зашибись тренеры а только в РПЛ так сразу - 77. возникает подозрение что может все-таки не тренеры 77???
Capral
сегодня в 12:49
Всегда противно слушать подобных биатлонистов, с завышенной самооценкой. Конечно Челестини не тренер чемпионов. Но и состав у ЦСКА не чемпионский. Даже Федотов, уж насколько толковый тренер, и тот, смог выиграть кубок и засыпать его серебром, но чемпионом он не стал. И это при том, что тогда, состав у ЦСКА был сильней нынешнего.

Недавний матч ЦСКА с Зенитом наглядно показал, что при всем желании, ЦСКА с Челестини- на три головы слабее соперника... Какое чемпионство, о чём вообще речь? После первых месяцев работы Челестини в ЦСКА, я критиковал тренера за его трусливый и очень осторожный футбол. Но откровенно говоря, с этим составом, играть шашками наголо, тоже было рискованно...

Березуцкий? Плохо знаю его тренерскую работу. Если да, то больше нравится Игнашевич, особенно, если вспомнить его бесстрашную Балтику. Но, думаю, ни один, нu второй, до основы ЦСКА еще не готовы. Федотов- единственный толковый тренер в нынешних реалиях российского футбола. И уж если Губерниев заговорил об упущенном чемпионстве ЦСКА, то и с Николичем, армейцы, тоже чемпионами не стали.
