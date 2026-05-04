Губерниев: «Назначение Челестини лишило ЦСКА шансов на чемпионство»

Известный комментатор поддержал решение руководства ЦСКА об отставке .

Аплодисменты людям, которые признали свою ошибку. Челестини — это абсолютно дутая фигура. Очень здорово, что это произошло прямо сейчас — перед матчем со «Спартаком». Шансы армейцев резко возросли. Челестини — просто плохой тренер! У него не было методик, одни понты. Я не скрывал, что он нулевой человек. Кого стоит назначить новым главным тренером? Березуцкого надо звать. Только согласится ли он? Не так важно, российский тренер это будет или нет, главное, чтобы толковый был. Но Челестини — это была ошибка, которая не позволила команде бороться за чемпионство. Этот хмырь денег заработал. Сейчас получит компенсацию. Россия — дойная корова для всех этих непонятных.