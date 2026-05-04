Губерниев: «Назначение Челестини лишило ЦСКА шансов на чемпионство»
Известный комментатор поддержал решение руководства ЦСКА об отставке .
Аплодисменты людям, которые признали свою ошибку. Челестини — это абсолютно дутая фигура. Очень здорово, что это произошло прямо сейчас — перед матчем со «Спартаком». Шансы армейцев резко возросли. Челестини — просто плохой тренер! У него не было методик, одни понты. Я не скрывал, что он нулевой человек. Кого стоит назначить новым главным тренером? Березуцкого надо звать. Только согласится ли он? Не так важно, российский тренер это будет или нет, главное, чтобы толковый был. Но Челестини — это была ошибка, которая не позволила команде бороться за чемпионство. Этот хмырь денег заработал. Сейчас получит компенсацию. Россия — дойная корова для всех этих непонятных.
- Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой и ум у него не для танцевания, а для устройства себя для развязки своего существования, для сведения обхождения и когда такой человек, ежели он ученый поднимется умом своим за тучи, и там умом своим становиться становится еще выше лаврской колокольни и когда он студова глянет вниз, на людей так они ему покажутся... кажутся такие махонькие-махонькие... все равно как мыши. Пардон, как крыси. Потому, что это же человек! А тот, который он... это... он... он тоже человек, не ученый, но...
- Зачем же? Это ж ведь очень и очень! Да!
- Да! Но... нет!..
Чем, не Губерниев? Один в один!
Недавний матч ЦСКА с Зенитом наглядно показал, что при всем желании, ЦСКА с Челестини- на три головы слабее соперника... Какое чемпионство, о чём вообще речь? После первых месяцев работы Челестини в ЦСКА, я критиковал тренера за его трусливый и очень осторожный футбол. Но откровенно говоря, с этим составом, играть шашками наголо, тоже было рискованно...
Березуцкий? Плохо знаю его тренерскую работу. Если да, то больше нравится Игнашевич, особенно, если вспомнить его бесстрашную Балтику. Но, думаю, ни один, нu второй, до основы ЦСКА еще не готовы. Федотов- единственный толковый тренер в нынешних реалиях российского футбола. И уж если Губерниев заговорил об упущенном чемпионстве ЦСКА, то и с Николичем, армейцы, тоже чемпионами не стали.