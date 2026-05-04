Юран: «Иностранные тренеры не готовы к нашей зимней паузе»
Российский специалист прокомментировал отставку из ЦСКА.
Уже давно говорил, что иностранцы нам не помощники. Посмотрите турнирную таблицу: там первые три места — команды с российскими тренерами. Иностранцы не готовы к нашей зимней паузе. Сколько мы еще будем на эти грабли наступать? Зарубежные тренеры не так отдаются результату. Я десять лет играл в Европе и знаю это. Был у них уже такой же — Николич. Обещал бороться за чемпионство и ушел через две недели после этого.
А почему он Федотова и Березуцкого не вспомнил?
Это ж надо было прям искать, анализировать там каких-то тренерков непонятных. Диву даешься.