Юран: «Иностранные тренеры не готовы к нашей зимней паузе»

сегодня, 13:10

Российский специалист Сергей Юран прокомментировал отставку Фабио Челестини из ЦСКА.

Уже давно говорил, что иностранцы нам не помощники. Посмотрите турнирную таблицу: там первые три места — команды с российскими тренерами. Иностранцы не готовы к нашей зимней паузе. Сколько мы еще будем на эти грабли наступать? Зарубежные тренеры не так отдаются результату. Я десять лет играл в Европе и знаю это. Был у них уже такой же — Николич. Обещал бороться за чемпионство и ушел через две недели после этого.

Фил Кио
сегодня в 14:26
Вчера читал турецкие спортивные СМИ: "... иностранцы нам не помощники. Сколько мы еще будем на эти грабли наступать? Зарубежные тренеры не так отдаются результату. Приезжают с севера: язык не знают, и по-русски, так говорят, что сами русские их не понимают!"
25процентный клоун
сегодня в 14:18
Пока есть бабаевы и прочие, то будут и челистини.
А почему он Федотова и Березуцкого не вспомнил?
n8q2etgsjj2s
сегодня в 14:16
Они вообще готовы только деньги получать
AleS
сегодня в 13:42
Где они этого членистоного откопали? В чемпионате Швейцарии, серьезно?
Это ж надо было прям искать, анализировать там каких-то тренерков непонятных. Диву даешься.
Scorp689
сегодня в 13:39
У нас свих безработных хватает... Основная з/п это неустойка...
